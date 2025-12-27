Afrique: CAN 2025 - La RDC a une faim de Lions après des décennies sans victoire sur le Sénégal

Samedi 27 décembre, l'équipe de la République démocratique du Congo (RDC) va tenter de briser la malédiction sénégalaise lors de la deuxième journée dans le groupe D. Face aux Lions de la Téranga, les Léopards traînent un lourd historique : ils restent sur plus d'un demi-siècle sans victoire. Retour sur une petite histoire de duels.

« Si on bat le Sénégal, ma CAN est terminée », s'est exclamé un journaliste congolais dans un élan de supportérisme, guidé par une certaine frustration de n'avoir jamais vu son équipe battre les Lions depuis sa naissance.

La dernière victoire des Léopards sur le Sénégal remonte en effet à 1969, lors d'un match amical survolé (4-0) par les Congolais. Avant cela, la première opposition entre le Zaïre (ancien nom de la RDC - NDLR), et le Sénégal remontait au 16 janvier 1968 lors de la Coupe d'Afrique des nations en Éthiopie. Ce jour-là, la RDC s'impose 2-1. Ces deux victoires initiales constituent à ce jour les seuls succès de la RDC contre le Sénégal, toutes compétitions confondues entre les équipes A.

Depuis, les matchs nuls ont rythmé les confrontations, à l'image de ce double 0-0 lors des éliminatoires de la CAN 1988. Le 4 février 2002, les deux équipes se rencontrent en quart de finale de la CAN au Mali. La bande à El Hadji Diouf tient son rang et l'emporte 2-0 grâce à des buts de ce dernier et de Salif Diao.

Près de dix ans plus tard, les éliminatoires de la CAN 2012 offrent deux nouveaux duels. Le 5 septembre 2010 à Kinshasa, le Sénégal s'impose 4-2 à l'aller, porté par un triplé de Mamadou Niang. Au match retour, à Dakar, les Sénégalais l'emportent à nouveau 2-0.

Et puis récemment, lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, la RDC, après un beau nul à Diamniadio (1-1), tombe de haut au match retour et subit une « remontada » des Lions après avoir mené 2-0.

Une sixième défaite pour deux victoires et cinq matchs nuls en 13 confrontations. Désormais, tout le Congo espère samedi 27 décembre mettre fin à la disette de victoires contre le Sénégal lors de leur quatorzième opposition.