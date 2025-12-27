Afrique: CAN 2025 - Le Maroc contraint à un nul frustrant par le Mali pour son deuxième match

Premières contrariétés pour le pays organisateur dans sa CAN à domicile. Le Maroc a dû partager les points, vendredi 26 décembre à Rabat (1-1), avec le Mali. Au penalty de Brahim Diaz juste avant la pause, les Maliens ont répondu par un penalty de Lassine Sinayoko. Le suspense demeure dans le groupe A avant la dernière journée du premier tour, même si le Maroc devrait être au rendez-vous des huitièmes de finale.

Le Maroc se serait bien vu faire comme l'Égypte. Plus tôt ce vendredi, les Pharaons ont remporté un match houleux contre l'Afrique du Sud. Avec deux victoires en deux matches, Mohamled Salah et les Siens ont fait carton plein. Les Marocains, eux, n'ont pas réussi à enchaîner un deuxième succès dans cette CAN 2025. La faute à un Mali accrocheur, dans un stade du Prince Moulay Abdellah encore bouillant.

Diaz, le détonateur

Pour ce deuxième match dans le groupe A, Walid Regragui a changé ses plans par rapport aux titulaires de la première rencontre remportée face aux Comores. Romain Saïss, blessé, a été remplacé par Jawad El Yamiq, et Soufiane Rahimi a laissé sa place en pointe à Ayoub El Kaabi, auteur d'une entrée réussie contre les Comoriens avec un but fantastique.

D'entrée, les Lions de l'Atlas ont pris le contrôle du ballon face à des Maliens organisés pour jouer en contre et imposer un défi physique. Mais pas facile de contenir un talent comme celui de Brahim Diaz. Le Marocain, intenable, a allumé une première mèche au quart d'heure de jeu en frappant sur le portier Djigui Diarra. Surpris à la réception du ballon repoussé, Ismael Saibari n'a pu cadrer malgré le but vide.

Juste avant la pause, une nouvelle percussion de Diaz a cette fois abouti. Sur un beau slalom dans la surface, le milieu offensif a tant déstabilisé Nathan Gassama que le défenseur malien a fini par toucher le ballon de la main suite à un dribble. Après avoir revu les images, l'arbitre camerounais, M. Abdoul Abdel Mefire a accordé un penalty, que Brahim Diaz a transformé avec sang-froid (45+5e).

Sinayoko remet ça

Peu offensif en première période (trois tirs, aucun cadré), les Aigles ont de nouveau été mis sous pression en début de seconde période. Pas assez, toutefois, pour que le Maroc se mette à l'abri. Et sur leur première offensive du deuxième acte, les hommes de Tom Saintfiet ont été récompensés, non sans un brin de confusion. Jawad El Yamiq a fauché Lassine Sinayoko dans la surface, mais l'arbitre n'a rien vu. Il a fallu l'intervention du VAR, alors que les Maliens criaient de colère, pour qu'un penalty soit logiquement sifflé. Déjà buteur lors du premier match face à la Zambie, Sinayoko s'est fait justice lui-même (64e).

La dernière demi-heure a alors pris des allures un peu folles par séquence, entre un Maroc sonné par ce scénario et un Mali revigoré. Les Lions de l'Atlas ont remis les gaz et Youssef En-Nesyri, entré en jeu, a eu une occasion en or de redonner l'avantage aux siens. Mais Diarra, impeccable, a sauvé le Mali d'une manchette (78e). Les Aigles, avec leurs contre-attaques, ont donné des sueurs froides jusqu'au bout aux Marocains. Dans le temps additionnel (10 minutes !), les ultimes attaque des locaux sont restées vaines. Diarra, a évité à la dernière seconde un but contre son camp de Woyo Coulibaly.

Une dernière journée pleine de suspense

Finalement, les filets n'ont plus tremblé, et c'est sur un match nul que les deux équipes se sont séparées. Ce n'est pas le résultat qu'escomptait le Maroc. Avec quatre points au compteur, le capitaine Yassine Bounou et ses coéquipiers sont en tête du groupe A. Et sauf improbable scénario, ils seront au rendez-vous des huitièmes de finale ; lors des CAN 2022 et 2024, les meilleurs troisièmes de la phase de groupes se qualifiaient avec seulement trois points. Mais c'est bien la victoire que le Maroc visait, et ce 1-1 ne va sans doute pas le contenter.

Le Mali a lui deux points, comme la Zambie. Et même les Comores, avec un point, sont encore dans le coup pour une qualification pour le tour suivant. La dernière journée, le 29 décembre, ne manquera pas de piquant, avec Maroc-Zambie à Rabat et Comores-Mali à Casablanca.