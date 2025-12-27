Sénégal: Rumeurs autour d'Aziz Dabala - Coumba Gawlo dément et annonce des poursuites

Face aux rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux, Coumba Gawlo réaffirme qu'elle n'a aucun lien avec le double meurtre de feu Abdou Aziz Ba et feu Wally Gano.

Dans un communiqué publié ce vendredi, son Pôle d'avocats qualifie ces informations de « graves, mensongères et dépourvues de tout fondement factuel ou juridique ».

Le texte précise que toute tentative de l'associer à cette affaire constitue une « atteinte caractérisée à son honneur, à sa réputation et à son image ». Les avocats mettent en demeure tous les auteurs et relais de ces contenus, y compris influenceurs et médias, de cesser immédiatement toute citation ou publication la concernant et de retirer tout contenu établissant ce lien.

Une plainte sera déposée dès demain à Barcelone contre le tiktokeur Elhadji Malick, alias « Choco Nostress », et contre toute personne impliquée dans la diffusion de ces fausses informations pour diffamation, atteinte à l'honneur et dénonciation calomnieuse.

Le communiqué rappelle que « la liberté d'expression ne saurait justifier des propos diffamatoires ou mensongers » et annonce que d'autres actions judiciaires pourront être engagées contre les auteurs et complices.