Sénégal: Rumeurs autour d'Aziz Dabala - Coumba Gawlo dément et annonce des poursuites

27 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Face aux rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux, Coumba Gawlo réaffirme qu'elle n'a aucun lien avec le double meurtre de feu Abdou Aziz Ba et feu Wally Gano.

Dans un communiqué publié ce vendredi, son Pôle d'avocats qualifie ces informations de « graves, mensongères et dépourvues de tout fondement factuel ou juridique ».

Le texte précise que toute tentative de l'associer à cette affaire constitue une « atteinte caractérisée à son honneur, à sa réputation et à son image ». Les avocats mettent en demeure tous les auteurs et relais de ces contenus, y compris influenceurs et médias, de cesser immédiatement toute citation ou publication la concernant et de retirer tout contenu établissant ce lien.

Une plainte sera déposée dès demain à Barcelone contre le tiktokeur Elhadji Malick, alias « Choco Nostress », et contre toute personne impliquée dans la diffusion de ces fausses informations pour diffamation, atteinte à l'honneur et dénonciation calomnieuse.

Le communiqué rappelle que « la liberté d'expression ne saurait justifier des propos diffamatoires ou mensongers » et annonce que d'autres actions judiciaires pourront être engagées contre les auteurs et complices.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.