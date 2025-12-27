Sénégal: Conseil des ministres - Le Premier ministre détaille les résultats et trace les priorités de l'action gouvernementale pour 2026

Au titre de sa communication, le Premier ministre est revenu, lors du Conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre, sur l'action du Gouvernement, après avoir félicité le Président de la République à la suite de sa tournée économique en Casamance et salué l'initiative ainsi que le bon déroulement du Gov'athon.

Axant son intervention sur deux points majeurs, le Chef du Gouvernement a d'abord évoqué les conditions et le contexte de réalisation des résultats enregistrés, avant de présenter les principales orientations de l'action gouvernementale pour l'année 2026.

Un contexte difficile, des résultats jugés probants

Le Premier ministre a rappelé que l'action du Gouvernement s'est inscrite dans un environnement contraint, marqué par « une situation politique antérieure délicate, un contexte économique difficile, un niveau d'endettement public élevé, des pratiques de mauvaise gouvernance et une dégradation de la notation du Sénégal ».

Face à ces défis, a-t-il souligné, « le Gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience, en opérant des ruptures dans les politiques publiques et en procédant à des rectifications de fond », tout en formulant et mettant en oeuvre « une offre dont les impacts sur les populations sont aujourd'hui perceptibles ».

Parmi les résultats mis en avant figurent notamment la structuration d'une vision de long terme à travers l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 et ses différentes déclinaisons, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le lancement, le 1er août 2025, du Plan de Redressement économique et social (PRES)», ainsi que la conclusion d'un Pacte social avec les acteurs sociaux. Le Premier ministre a également salué « le succès retentissant des différents Appels publics à l'Épargne (APE) ».

2026, une année d'accélération des réformes

S'agissant des perspectives, le Premier ministre a indiqué que « l'année 2026 marquera l'essor de l'impulsion et l'accélération des grandes réformes engagées depuis l'avènement du nouveau régime ». L'objectif, selon lui, sera de « renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre économie », à travers l'intensification de la diplomatie économique et l'adoption de nouveaux codes des Impôts, des Douanes, du Travail, minier et gazier.

Il a également annoncé la révision des textes régissant la commande publique, la refondation du système éducatif, la rénovation de la politique de décentralisation et l'accélération de la modernisation de l'Administration. Un accent particulier sera mis, a-t-il précisé, sur « le développement du secteur de l'énergie, la transformation numérique, la maîtrise de l'eau, le développement du capital humain et le développement industriel durable ».

La mise en oeuvre de ces orientations, a insisté le Chef du Gouvernement, « exige la définition d'un Plan spécial d'Investissement et de Financement pour la période 2026-2028, afin d'accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 ».

Vers un leadership transformationnel et la valorisation de la performance publique