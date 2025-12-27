Sénégal: Axe Diourbel-Gossas - 7 morts et 14 blessés dans un accident

Un violent accident survenu sur l'axe Diourbel-Gossas a fait 7 morts et 14 blessés. Le drame est consécutif à une collision entre deux véhicules de transport en commun, un minicar et un minibus « Cheikhou Chérifou ».

Le département de Gossas, dans la région de Fatick, a enregistré un grave accident de la circulation ce vendredi, à hauteur de la localité de Darou Salam Ténéfoul, située dans la commune de Ndiob.

Selon le bilan établi par les sapeurs-pompiers, l'accident a causé la mort de sept personnes et fait quatorze blessés.

Le drame s'est produit dans l'après-midi, aux environs de 17 heures. Il s'agit d'une collision entre deux véhicules de transport en commun : un minicar en provenance de Kaolack à destination de Diourbel et un minibus « Cheikhou Chérifou » qui avait quitté Dakar pour rallier la région de Kaffrine.

Alertés par les témoins, les sapeurs-pompiers de Gossas et la brigade territoriale de la gendarmerie de Diourbel se sont rapidement rendus sur les lieux.

Une source proche de la gendarmerie a confirmé que les corps des sept victimes décédées sur le coup ont été déposés à la morgue du Centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel. Les quatorze blessés ont, quant à eux, été évacués au centre de santé de Gossas.