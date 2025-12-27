Afrique: CAN 2025 - Fin de série pour le Maroc, frustré par le Mali

26 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La série victorieuse du Maroc a pris fin. Alors qu'ils avaient remporté tous leurs matchs depuis mars 2024, les Lions de l'Atlas ont été tenus en échec 1-1 ce vendredi 26 septembre 2025 lors de la 2ème journée de la CAN.

Coup d'arrêt pour le Maroc. Leader du groupe A, le pays organisateur a dû partager les points 1-1 ce vendredi lors de la 2ème journée de la CAN 2025, face au Mali. Pourtant, cette rencontre était idéalement lancée côté marocain avec du rythme, de l'engagement et de la justesse. À force de pousser, les Lions de l'Atlas poussent les Aigles à la faute, obtenant un pénalty transformé par Brahim Diaz (45+5), qui inscrit son 2ème but du tournoi et rejoint ainsi Nicolas Jackson ou encore Mohamed Salah en tête du classement des buteurs.

En seconde période, le Mali se rebiffe et essaie de bousculer le Maroc. Un choix payant puisque Lassine Sinayoko va obtenir et transformer un pénalty (64e). Les Marocains vont ensuite pousser pour reprendre l'avantage, en vain. Le Maroc, qui était sur 19 victoires d'affilée (record mondial), voit donc sa série prendre fin. Toutefois, les hommes de Walid Regragui restent en tête du groupe A (4 pts), devant le Mali (2ème, 2 pts). Dans l'autre rencontre de la poule, la Zambie et les Comores ont aussi partagé les points (0-0). Les Zambiens sont 3èmes (2 pts), tandis que les Comoriens ferment la marche (4ème, 1 pt). Lors de la 3ème journée**,** on aura droit à Maroc-Zambie et Comores-Mali.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.