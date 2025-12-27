Ile Maurice: 5 583 véhicules et 660 deux-roues contrôlés le 25 décembre

À l'occasion des célébrations de Noël, la police a renforcé ses dispositifs de contrôle sur l'ensemble du territoire afin d'assurer la sécurité des usagers de la route. Les chiffres officiels publiés pour la journée du 25 décembre témoignent d'une présence policière soutenue et d'une vigilance accrue durant cette période festive, traditionnellement marquée par une hausse des déplacements.

Au total, 5 583 véhicules ont été contrôlés. Ces opérations se sont soldées par 921 contraventions, révélant un nombre encore significatif d'infractions malgré les messages répétés de prévention.

Les contrôles ont également concerné les deux-roues. 660 motos et cyclomoteurs ont été vérifiés, donnant lieu à 61 contraventions spécifiques à cette catégorie de véhicules.

Dans le cadre de la lutte contre les comportements à risque, la police a procédé à de nombreux contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. 17 alcootests se sont révélés positifs, tandis que 10 tests de dépistage de drogues ont également donné un résultat positif. Des chiffres préoccupants, surtout en période de fêtes où la consommation d'alcool est plus fréquente.

La vitesse excessive reste par ailleurs une infraction majeure. Les radars et patrouilles ont relevé 245 excès de vitesse, mettant en évidence un manque de prudence de certains conducteurs, malgré les conditions de circulation particulières liées aux fêtes.

La police rappelle que ces opérations visent avant tout à préserver des vies et à garantir la sécurité de tous durant les périodes festives.