Congo-Kinshasa: Fêtes de fin d'année - Interdiction des pétards à Matadi

Le maire de la ville de Matadi, chef-lieu du Kongo-Central, Dominique Nkodia Mbete, a interdit les manifestations publiques ainsi que l'usage des pétards avant, pendant et après les festivités de fin d'année 2025, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Cette mesure, annoncée dans un communiqué publié mercredi 24 décembre, s'inscrit dans le cadre des instructions des autorités provinciales et nationales, notamment du gouverneur du Kongo-Central, Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo, ainsi que du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo.

Les bourgmestres, les services de sécurité et ceux chargés du maintien de l'ordre sont tenus de veiller à l'application stricte de cette décision.

La population est appelée à respecter ces dispositions afin de garantir des fêtes de fin d'année paisibles à Matadi.