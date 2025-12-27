Congo-Kinshasa: Retour au calme après des combats entre FARDC et rebelles de la CRP à Bule

Le calme est revenu vendredi 26 décembre, peu avant midi, à Bule, dans le territoire de Djugu (Ituri), après de violents affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les rebelles de la Convention pour la révolution populaire (CRP), dirigés par Thomas Lubanga.

De fortes détonations d'armes légères et lourdes ont été entendues dès les premières heures de la matinée.

Selon des sources locales, les premiers tirs ont retenti vers 7 heures, en provenance de la rivière Mbi, où les FARDC auraient reçu des renforts avant de lancer un assaut contre les positions de la CRP.

Cette offensive visait à reprendre le contrôle du centre commercial de Bule, toujours partiellement occupé par les rebelles. La société civile locale redoute toutefois un bilan plus lourd. Son président, Désiré Malodra, a confirmé la découverte du corps sans vie d'un civil ainsi qu'un blessé, vraisemblablement touchés par des balles perdues lors des échanges de tirs.

La situation humanitaire se dégrade également à la suite de la récurrence des accrochages. Vingt-huit civils, dont neuf enfants et sept femmes, ont trouvé refuge à la base de la MONUSCO pour échapper aux violences.

Les Casques bleus bangladais déployés sur place n'ont pas été épargnés : l'un d'eux a été blessé à l'épaule lors de tirs visant le camp. Il a immédiatement reçu des soins médicaux. La base onusienne a depuis été placée en état d'alerte maximale.