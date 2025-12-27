Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 27 décembre 2025

revue de presse

Nigeria : Des réactions contrastées à Lagos après les frappes américaines

À Lagos, capitale économique du Nigeria, les habitants réagissent de manière contrastée à la décision des États-Unis de mener des frappes contre un groupe affilié à l’État islamique dans le nord-ouest du pays. Loin des zones directement touchées par l’insécurité, la population exprime à la fois espoir, prudence et scepticisme face à cette intervention étrangère.

Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient lancé une frappe « puissante et meurtrière » contre des positions de l’État islamique, après avoir accusé le gouvernement nigérian de ne pas avoir suffisamment contenu les violences, notamment contre les chrétiens. Aucune précision n’a toutefois été donnée sur l’ampleur des dégâts ou sur les résultats de l’opération. [Source Africanews]

Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra face au défi d’un troisième acte

La République centrafricaine retient son souffle à l’approche des élections générales prévues ce dimanche 28 décembre 2025. Au cœur de ce scrutin, le président sortant Faustin-Archange Touadéra, 68 ans, brigue un troisième mandat consécutif.

Arrivé au pouvoir en 2016, ce mathématicien de formation joue sa survie politique sur un argument massue : le rétablissement de la sécurité. Mais dans un pays où les plaies de la guerre civile des années 2010 peinent à cicatriser, ce rendez-vous électoral cristallise autant d’espoirs de stabilité que de craintes de dérapages autoritaires. [Source Afrik.com]

CAN 2025 : L’Égypte, première équipe qualifiée en 8e de finale

L’équipe d’Égypte s’est imposée face à son homologue de l’Afrique du Sud (1-0) en match de la 2e journée du Groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025 Maroc), disputé ce vendredi 26 décembre au Stade Adrar d’Agadir. Avec cette victoire, les Pharaons totalisent 6 points et se qualifient en tant que première équipe aux huitièmes de finales de cette compétition.

L’unique but de la rencontre entre l’Égypte et l’Afrique du Sud a été inscrit par Mohamed Salah sur penalty à la 45e minute de jeu, consacrant les Pharaons comme première équipe qualifiée pour les 8èmes de finale de la CAN 2025. [Source Apanews]

Émirats arabes unis et Afrique : Une alliance controversée

Cela fait une quinzaine d’années maintenant que les Émirats arabes unis ont développé une politique africaine ambitieuse.

L’une des premières raisons à cette stratégie, c’est d’abord leur situation géographique et leur climat. La rareté des ressources agricoles dans le Golfe les a poussés à tenter d’acquérir des terres pour assurer la sécurité alimentaire de la population émiratie.

Il s’agit aussi de diversification économique et de gros investissements dans les infrastructures, l’énergie, les ports ou les mines. Des investissements qui ne profitent pas forcément aux populations locales…. [Source Deutsche Welle]

Célébrations de fin d’année : Les grands principes de Kwanzaa, fête annuelle panafricaine

Originaire de la communauté afro-américaine, Kwanzaa est une célébration qui honore les racines africaines. Elle se fête chaque année entre le 26 décembre et le 1er janvier, et repose sur sept principes à honorer pendant la semaine. Jenkaa, fondatrice de l’association Kafé Kulturel Afro qui organise une soirée Kwanzaa à Paris, est revenue sur les différents aspects de la célébration.

Kwanzaa est une fête qui nous vient de la communauté afro-américaine. À l’origine, elle célèbre les racines africaines de cette communauté, et fait le lien avec les cultures du continent africain. Kwanzaa se déroule sur sept jours, du 26 décembre au 1er janvier, durant lesquels sept principes sont mis à l’honneur. [Source Africa Radio]

Lomé au cœur du marché des titres publics en janvier

La huitième édition des Rencontres du Marché des Titres Publics se tiendra les 27 et 28 janvier prochains à Lomé. L’information a été rapportée par L’Economiste dans son édition parue vendredi.

L’événement est organisé par UMOA-Titres, une institution régionale spécialisée dans le développement et la promotion du marché des titres publics au sein de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). [Source Togonews]

Maroc : Plus de 301 milliards de dirhams de recettes fiscales collectés en 2025

Au Maroc, les finances publiques affichent une dynamique positive en cette fin 2025.Les recettes fiscales enregistrent une hausse significative sur les onze premiers mois de l’année. Une performance portée par la bonne tenue de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu. Des résultats qui traduisent l’impact des réformes fiscales engagées par l’État.

Le Maroc enregistre une progression significative de ses recettes fiscales. Le ministère de l’Économie et des Finances a révélé le 24 décembre que ces recettes avaient dépassé les 301,9 milliards de dirhams à la fin du mois de novembre 2025, ce qui représente une hausse de 14,5 % par rapport à l’année précédente. Ce montant atteint 94,3 % des objectifs initialement fixés par la loi de finances. [Source Africa 24]

Mali : Série d'attaques du Jnim, opérations de l'armée et arrivée de citernes à Bamako

Au Mali, l'actualité a été chargée jeudi 25 et vendredi 26 décembre sur le plan sécuritaire. Les jihadistes du Jnim ont revendiqué une série d'attaques contre l'armée malienne et ses supplétifs russes dans les régions de Nioro du Sahel, Bougouni et Sikasso, qui s'étendent du sud-ouest au sud-est du Mali. De son côté, l'armée ne reconnaît pas toutes ces attaques, mais l'état-major a notamment mené des frappes aériennes pour protéger un convoi de camions citernes.

Le Jnim revendique l'attaque et la prise de contrôle de six positions de l'armée malienne : trois vendredi matin dans la seule localité de Kalana, une autre vendredi après-midi à Sandaré, et deux jeudi soir à Garlo et Zantiguila. Aucun bilan n'a été indiqué. Des sources locales font état de soldats tués et de matériel emporté, sans être en mesure de préciser davantage. [Source RFI]

Reconnaissance du Somaliland par Israël : La république autoproclamée salue « un moment historique »

Israël devient à ce jour le seul pays reconnaissant la république autoproclamée du Somaliland. Les deux pays ont annoncé vouloir établir « des relations diplomatiques complètes ».

Israël a annoncé ce 26 décembre la reconnaissance officielle du Somaliland, une première pour cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie et n’était à ce jour reconnue par aucun autre pays.

Ce territoire de 175 000 km2, situé à la pointe nord-ouest de la Somalie, est désormais considéré comme « un État indépendant et souverain », selon un communiqué des services du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Une déclaration « conjointe et mutuelle » a été signée en ce sens par les deux pays. [Source Jeune Afrique]

Chine : Des journalistes africains décryptent les relations sino-africaines

Lors du Sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), les leaders des deux parties ont désigné l’année 2026 comme l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels. Cette année marque également le 70e anniversaire de l’inauguration des relations diplomatiques sino-africaines, une étape significative dans l’évolution des relations entre la Chine et le continent africain.

Pour célébrer cette date symbolique, une série d’activités sous le thème « Consolider l’amitié à toute épreuve et poursuivre le rêve commun de modernisation » sera organisée tout au long de l’année 2026. Lors d’une table ronde diffusée par CGTN Français, plusieurs journalistes africains provenant de pays tels que le Burkina Faso, la République démocratique du Congo (RDC), Maurice, les Comores et le Cameroun se sont réunis pour partager leurs perspectives sur cette initiative prometteuse. [Source GabonMediaTime]



