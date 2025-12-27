Afrique: Retrouvailles est-africaines entre l'Ouganda et la Tanzanie dans le choc du groupe C de la CAN TotalEnergies Maroc 2025

Les rivaux est-africains, l'Ouganda et la Tanzanie, s'affronteront pour la première fois de leur histoire en phase finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, à l'occasion d'un match crucial du Groupe C. La rencontre se disputera samedi au Stade El Madina de Rabat, à 18h30 heure locale (17h30 GMT).

Les deux sélections abordent ce rendez-vous avec l'urgence de prendre leurs premiers points, après avoir été battues lors de la première journée. L'Ouganda s'est incliné 3-1 face à la Tunisie, tandis que la Tanzanie a concédé une courte défaite (2-1) contre le Nigeria.

S'il s'agit de leur première confrontation en phase finale de la CAN, les deux équipes se connaissent bien. Leur dernier face-à-face remonte aux éliminatoires de l'édition 2023, durant lesquels l'équipe visiteuse s'était imposée à chaque fois sur le score de 1-0. La Tanzanie avait terminé deuxième du groupe derrière l'Algérie, validant ainsi son billet pour la phase finale en Côte d'Ivoire, devant l'Ouganda, devancé de justesse.

Cette rivalité régionale s'étend sur plus de six décennies. Leur première confrontation officielle date du 8 septembre 1964, lors de la Coupe d'Afrique de l'Est, remportée 3-0 par la Tanzanie. Le plus large succès ougandais dans ce duel remonte au 30 novembre 1991, lors de la Coupe de la CECAFA, avec une victoire éclatante 5-0.

Historiquement, l'Ouganda a souvent éprouvé des difficultés face aux autres nations d'Afrique de l'Est à la CAN, s'inclinant lors de ses deux précédentes confrontations contre l'Éthiopie, en phase de groupes des éditions 1968 et 1976. De son côté, la Tanzanie n'a affronté qu'une seule fois un rival est-africain dans la compétition, lors de l'édition 2019, avec une défaite serrée (3-2) face au Kenya.

Pour ajouter du piquant à cette affiche, les milieux ougandais Khalid Aucho et Steven Mukwala évoluent actuellement en Tanzanie, sous les couleurs des Singida Black Stars et du Simba SC, respectivement.

Avec des espoirs de qualification qui se jouent à peu de choses, le choc de samedi s'annonce intense et pourrait se décider sur des détails, les deux sélections cherchant à rester pleinement dans la course.

Ce qui a été dit

Paul Put - Sélectionneur de l'Ouganda

« Nous sommes conscients de la situation. Perdre le match d'ouverture n'est évidemment pas idéal dans une compétition aussi relevée. Il faut désormais se concentrer sur le prochain match et tourner la page, car nos chances de qualification restent intactes si nous obtenons un bon résultat. Ce match est actuellement le plus important du tournoi, et nous devrons faire preuve d'agressivité pour décrocher le résultat nécessaire. »

Allan Okello - Milieu de terrain (Ouganda)

« Nous sommes concentrés sur le prochain match. C'est une compétition exigeante, donc naturellement difficile. Notre objectif reste de sortir de la phase de groupes et, demain, nous devons obtenir le résultat qui nous maintiendra dans la course et rendra notre peuple fier. »

Miguel Gamondi - Sélectionneur de la Tanzanie

« Le départ a été encourageant malgré le résultat. Une victoire aurait été historique. L'Ouganda n'est pas une grande nation du football continental, mais ce n'est certainement pas une équipe ordinaire. En tant que pays d'Afrique de l'Est, nous sommes très proches sur le plan de la compétitivité. Nos confrontations ont toujours été disputées. Ce ne sera pas un match facile. Ils ont mené une solide campagne de qualifications : nous évoluons au même niveau. Le caractère et le tempérament feront la différence. »

Simon Msuva - Attaquant (Tanzanie)

« Nous voulons laisser notre football s'exprimer sur le terrain. Nous savons qu'ils ont de la qualité et qu'ils chercheront à gagner, mais nous aussi voulons l'emporter et nous qualifier pour rendre notre nation fière. Lors de notre dernière CAN, nous n'avions récolté que deux points, et c'est une réalité que nous sommes déterminés à changer. »

La stat d'avant-match

Les deux équipes se sont affrontées à 61 reprises toutes compétitions confondues :

33 victoires pour l'Ouganda, 12 pour la Tanzanie et 16 matchs nuls.