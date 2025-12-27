Afrique: Nigeria-Tunisie, duel à haute tension pour la tête du groupe C

Le Nigeria et la Tunisie se retrouvent ce vendredi soir (21 h locales, 20 h GMT) au Complexe Sportif de Fès pour un choc décisif du groupe C de la CAN TotalEnergies Maroc 2025. Victorieux lors de leur entrée en lice -- les Super Eagles face à la Tanzanie (2-1), les Aigles de Carthage contre l'Ouganda (3-1) -- les deux cadors comptent déjà trois points. Une victoire leur permettrait de faire un pas presque définitif vers les huitièmes de finale. L'enjeu est clair, l'intensité annoncée.

Ndidi : « Une opportunité pour réparer »

Côté nigérian, Wilfred Ndidi a livré un discours apaisé mais déterminé. « Il n'y a aucune pression sur nous. Nous n'avons pas réussi à nous qualifier pour la Coupe du monde, mais nous sommes prêts pour ce tournoi. Cette CAN est une occasion de réparer. Les joueurs sont prêts, le staff est prêt, tout le groupe est préparé. Ce que nous avons vécu en qualifications a été douloureux, sortir ainsi a fait mal. Désormais, nous sommes concentrés. Cette compétition nous offre une vraie chance de réussir quelque chose, et nous voulons la saisir. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le milieu de terrain a également insisté sur la responsabilité collective : « Nous représentons tous les Nigérians, partout dans le monde. Nous connaissons la passion autour de cette équipe et l'impact du football sur l'humeur d'un pays. Quand nous gagnons, les gens sont heureux. Nous avons grandi avec cela. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le positif : c'est l'état d'esprit que nous voulons conserver. »

Talbi : « Rester disciplinés et concentrés »

En face, Montassar Talbi a appelé à la rigueur. « Contre les grandes équipes, nous donnons toujours le maximum. Nous avons déjà affronté des adversaires solides et nous avons bien répondu. Pour gagner ce match, il faudra croire en nous et tout donner. Le groupe doit rester uni et travailler comme si c'était notre premier match. Discipline, concentration et engagement total : c'est la clé. »

Les entraîneurs ont dit

Eric Chelle (Nigeria) :

« La Tunisie est une grande équipe, avec une identité de jeu affirmée et une bonne campagne de qualifications pour la Coupe du monde. Elle joue bien et a très bien commencé ce tournoi. De notre côté, nous progressons match après match. Nous pouvons choisir de laisser le ballon à la Tunisie et jouer plus direct à la récupération, ou rester fidèles à notre philosophie. Il n'y a pas de pression : cette CAN est une opportunité de corriger ce qui n'a pas fonctionné auparavant et de continuer à construire notre identité. »

Sami Trabelsi (Tunisie) :

« Lors du dernier match, il a parfois manqué d'expression. Quand on se limite à une organisation offensive et défensive stricte, certains joueurs perdent en rendement. Le Nigeria est fort dans tous les secteurs. Tout le monde devra défendre et attaquer. Nous restons concentrés sur le terrain, sans nous soucier des réseaux sociaux ou du passé. Hazem est en forme et progresse à l'entraînement. Aucune sélection n'est sans défauts, nous avons étudié ceux du Nigeria. Pour aller loin, il faut battre les grandes équipes. »

Un classique africain

Nigeria-Tunisie, c'est un classique : 21 confrontations toutes compétitions confondues, pour 5 victoires nigérianes, 6 tunisiennes et 10 nuls. En phase finale de CAN, léger avantage au Nigeria (3 succès contre 1), deux rencontres s'étant jouées aux tirs au but. Leur dernier face-à-face remonte aux huitièmes de finale 2021, remportés par la Tunisie (1-0) grâce à Youssef Msakni. Les Aigles de Carthage restent solides dans leurs deuxièmes matches de groupe (3 victoires, 2 nuls lors des cinq derniers), tandis qu'Ellyes Skhiri a récemment inscrit le 100e but tunisien de l'histoire de la CAN.

Chiffres clés et joueurs à suivre

Le Nigeria aborde ce rendez-vous invaincu lors de ses sept derniers matches de phase de groupes et a marqué lors de 13 de ses 14 dernières rencontres en CAN, preuve d'une constance offensive notable. La Tunisie, elle, monte en puissance après un départ convaincant au Maroc. Côté Super Eagles, Ademola Lookman est attendu au tournant : en forme, capable de faire des différences par sa vitesse, sa créativité et la qualité de ses dernières passes.

Dans ce duel à fort enjeu du groupe C, les deux équipes chercheront à imposer leur loi. Une victoire pourrait valoir bien plus que trois points.