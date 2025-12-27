Afrique: Luca Zidane, l'héritage dans les gants

Mercredi à Rabat, l'Algérie a mis fin à une série de six ans sans victoire à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, dominant le Soudan 3-0 pour son entrée en lice à Maroc 2025.

Une soirée mémorable à plus d'un titre. Riyad Mahrez a inscrit un doublé historique, devenant meilleur buteur algérien de tous les temps dans la phase finale avec 8 buts à son actif. Ibrahim Maza, entré en jeu, a ajouté sa pierre à l'édifice en marquant, devenant le plus jeune buteur algérien dans cette compétition à 20 ans et 30 jours. Et au coeur de cette performance collective, un nom a particulièrement retenu l'attention : Luca Zidane, qui signait sa première apparition en Coupe d'Afrique des Nations et un premier clean sheet qui restera dans les mémoires.

Débuts parfaits pour le gardien Zidane

Dans les travées du stade Moulay El Hassan de Rabat, l'un des moments forts de la rencontre ne fut pas un but, mais une cage restée inviolée. Titulaire dans les buts algériens, Luca Zidane a vécu une première réussie à la CAN, gardant sa cage intacte lors de ce succès 3-0 contre le Soudan. Malgré quelques interventions intéressantes de l'adversaire, Luca, 27 ans et portier de Grenade en Espagne, s'est montré solide et rassurant, offrant une prestation pleine de sang-froid et d'autorité.

Son entraîneur, Vladimir Petković, n'a pas manqué de louer son sang-froid : « Zidane a donné un vrai sentiment de sécurité à l'équipe et a bien joué au pied, malgré le fait que ce soit l'un de ses premiers matchs avec la sélection. »

Face aux attaques soudanaises, le gardien s'est imposé comme un point d'ancrage derrière une défense qui compte des cadres comme Rayan Aït-Nouri et Ramy Bensebaini. Dès sa première sortie à la CAN, Luca a montré qu'il n'était pas là par hasard.

Un choix fort et assumé : l'Algérie d'abord

La carrière internationale de Lucas Zidane aurait très bien pu être française. Il a même porté les couleurs des équipes de jeunes de France à plusieurs reprises. Mais une histoire familiale, profonde et assumée, l'a poussé à se tourner vers l'Algérie. Parmi les raisons de ce choix, Luca a lui-même évoqué l'influence précieuse de son grand-père, qui l'a encouragé à embrasser ses racines. « Mon grand-père m'a encouragé à jouer pour l'Algérie. Il voulait que je sois fier de ces origines, et j'ai voulu lui rendre hommage. Mon père m'a dit de faire mon choix et de le faire en conscience. »

Ce lien familial fort l'a conduit à porter fièrement le maillot des Fennecs, avec l'inscription Zidane dans le dos. Présent dans les tribunes à Rabat pour l'événement, son Zinedine, champion du monde 1998 avec la France a été chaleureusement applaudi par le public chaque fois que son image apparaissait sur les écrans géants du stade, pas de quoi déconcentrer son fils : "c'est super sympa qu'il soit venu avec mon frère. J'ai toujours eu le soutien de ma famille et les voir ici à la CAN, ça me donne encore plus de courage pour défendre les couleurs de l'Algérie"

De l'ombre à la lumière : le rôle d'un gardien dans l'Algérie moderne

L'arrivée de Luca Zidane dans le but algérien coïncide avec une période de transition pour les Fennecs. Après deux éditions sans victoire ni qualification aux phases finales -- éliminés dès la phase de groupes en 2021 et 2023 -- l'équipe cherchait à retrouver ses repères et sa solidité globale.

Le rôle de gardien dans le football algérien est traditionnellement associé à des figures marquantes. Parmi elles, Rais M'Bolhi a longtemps symbolisé cette position : un portier héroïque, courageux dans les grands rendez-vous, notamment lors de la Coupe du Monde 2014 ou des campagnes africaines précédentes. Aujourd'hui, c'est à Luca Zidane de reprendre ce flambeau, avec sa propre vision du poste : calme sous pression, capable de diriger sa défense et d'appuyer le jeu à partir de l'arrière.

Ce clean sheet contre le Soudan n'est pas un hasard, mais le fruit d'une préparation, d'un choix de carrière réfléchi et d'une volonté de s'imposer dans un rôle névralgique. Surtout pour un gardien qui avait dû attendre sa chance loin des projecteurs internationaux avant d'être appelé par Petković cette saison.

Rester dans cette continuité

Après ce succès inaugural et ce clean sheet mémorable, Lucas Zidane et l'Algérie devront rapidement tourner leur attention vers le prochain défi : le Burkina Faso, dimanche à Rabat. Un adversaire qui arrive avec le moral gonflé après sa victoire spectaculaire 2-1 lors de la première journée contre la Guinée équatoriale et qui ne fera aucun cadeau. Pour les Fennecs, il s'agira de confirmer leur renouveau, de maintenir cette solidité défensive inaugurée par Zidane, et de continuer à construire sur le mélange d'expérience et de jeunesse qui a permis de briser une série sans victoire en Coupe d'Afrique des Nations.