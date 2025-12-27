Afrique: Le Maroc accroché par le Mali

_La Zambie et les Comores se sont quittées dos à dos (0-0)

_L'Égypte est devenue la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN TotalEnergies Maroc 2025

_L'Angola et le Zimbabwe ont fait match nul (1-1) à Marrakech

_Le Maroc, pays hôte, va clôturer la journée face au Mali

Maroc 1 - 1 Mali

Buteurs: Brahim Diaz 45+5' (sp), Lassina Sinayoko 64' (sp)

Le Maroc et le Mali se sont séparés sur un score d'un but partout en match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations 2025. Il faut attendre la dernière journée pour les deux équipes pour valider le ticket pour les huitièmes de finale.

Comme en ouverture, les Lions de l'Atlas ont la possession de la balle en première période. Mais les Aigles, bien en place, bouchent les espaces. Hakimi toujours le retour, c'est Brahim Diaz qui tient le lead de l'attaque des hommes de Regragui. Comme lors du premier match, l'attaquant va avoir l'occasion d'ouvrir le score après un penalty confirmé par la VAR. Diaz trompe Djigui Diarra juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, le Mali qui n'est mené que d'un but garde confiance. Et l'occasion pour rétablir la parité ne tarde pas à arriver. Lassine Sinayoko bousculé dans la surface de réparation se fait justice et met les deux équipes à égalité. Derrière, le Maroc appuie sur l'accélérateur sans parvenir à trouver l'avant jusqu'à la fin du temps réglementaire. Malgré l'entrée en jeu notamment de Ben Seghir.

Lors de la dernière journée, le Maroc sera face à la Zambie tandis que le Mali jouera les Comores.

Les déclarations d'après-match

Homme du match : Neil El Aynaoui - Maroc

« Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce trophée à cause du résultat de ce match, mais je l'apprécie et j'attends le prochain match avec impatience. Nous devons rapidement tourner la page. Nous n'avons pas bien géré notre avance et il faut passer à autre chose. Depuis deux ans, nous essayons de construire une équipe solide, alors nous devons faire preuve de patience et trouver des solutions. L'attention se porte maintenant sur notre dernier match, que nous visons de remporter. »

Tom Saintfiet - Sélectionneur du Mali

« Nous avons passé deux à trois heures à analyser l'équipe marocaine. Ils ont bien joué au début, puis après quelques changements, nous avons pu gérer leur transition. Les dix premières minutes de la seconde mi-temps, nous avons eu de bonnes occasions. Le Maroc a mené de bonnes attaques, mais nous avons la chance d'avoir des joueurs de qualité et expérimentés qui savent y faire face. Je suis satisfait de la performance de mon équipe. Nous travaillerons à instaurer plus de confiance et nous préparerons comme il se doit pour le prochain match, car nous avons besoin d'une victoire. »

Walid Regragui - Sélectionneur du Maroc

« Nous avons disputé un bon match, très intense. Il fallait tuer le match quand nous en avions l'occasion. Félicitations au Mali pour ce point arraché. Il ne faut pas baisser les bras. Concéder un penalty, ça fait partie du football, il ne faut pas désespérer. C'est le jeu.

Gagner la CAN est un long chemin. Nous avons la certitude d'avoir bien joué. Oui, nous n'avons pas obtenu le résultat escompté, mais nous n'avons pas perdu non plus. Nous sommes confiants, et c'est essentiel avant notre dernier match de poule. »

Zambie 0-0 Comores

La Zambie et les Comores se sont neutralisées vendredi au stade Mohammed-V de Casablanca, lors de leur deuxième match du Groupe A de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025. Une rencontre âpre, disputée avec intensité, mais privée de buts.

Après ce nul, la Zambie compte deux points et conserve intactes ses chances de qualification avant la troisième et dernière journée. Les Comores, de leur côté, ont pris leur premier point du tournoi et ont maintenu l'espoir d'un billet pour la phase à élimination directe.

Les deux équipes ont entamé la rencontre avec prudence, laissant la bataille du milieu de terrain dicter le tempo des premières minutes. Les Comores ont cru ouvrir le score à la 19e minute, lorsque Mzean Maoulida a trouvé le chemin des filets, mais la VAR est intervenue pour annuler le but, une faute ayant été commise au départ de l'action.

Plus entreprenants avant la pause, les Coelacanthes ont multiplié les initiatives sans parvenir à contourner une défense zambienne bien en place. Le second acte a suivi le même scénario : de l'engagement, des intentions, mais toujours pas de réalisme. Malgré de longues séquences de possession, les Comores n'ont pas su concrétiser leur domination.

La rencontre s'est achevée comme elle avait commencé, sur un score vierge (0-0), laissant un sentiment de frustration aux Comoriens, les plus proches de marquer mais pénalisés par de la précipitation et quelques manques de lucidité.

Lors de la dernière journée, les Comores défieront le Mali, tandis que la Zambie tentera l'exploit face au Maroc, hôte du tournoi.

Ce qu'ils ont dit après le match

Youssouf Zaïdou (Comores), milieu de terrain - TotalEnergies Homme du match

« Nous avons cherché à marquer contre la Zambie et, malheureusement, le but que nous avons inscrit n'a pas été validé. Nous avons perdu un peu de concentration alors qu'il était important pour nous de gagner. Il y a forcément des regrets, car au vu de notre prestation, nous aurions aimé que ce but soit accordé. Il nous est resté un match dans cette phase de groupes : nous allons récupérer, puis bien nous y préparer. Cette récompense individuelle n'a pas effacé ma frustration d'avoir laissé filer la victoire. Ce trophée est collectif, il revient à tous les joueurs qui y ont contribué. »

Stefano Cusin, sélectionneur des Comores

« Le match a été difficile. Nous avons bien joué et nous avons pu faire basculer la rencontre. Nous avons rencontré des difficultés pour conserver le ballon et nous avons manqué d'efficacité dans la dernière phase. Dans l'ensemble, nous avons livré une bonne prestation, il nous a seulement manqué le but. Je suis donc satisfait de mes joueurs. La Zambie est une grande équipe, déjà sacrée championne d'Afrique. Malgré tout, nous sommes restés sur la bonne voie dans ce tournoi. Nous avons perdu contre le Maroc, puis nous avons fait match nul contre la Zambie. Il nous reste un match face au Mali et nos chances sont toujours là. Nous jouerons avec la même intensité. Il faudra gagner ce dernier match pour atteindre quatre points et poursuivre l'aventure. »

Moussa Sichone, sélectionneur de la Zambie

« Cela n'a pas été facile face aux Comores et nous ne nous y sommes pas attendus ainsi, mais c'est le football. Nous avons été satisfaits du point du nul obtenu. Nous n'avons malheureusement pas joué comme nous l'avions espéré lors de ce match, nous avons rencontré des difficultés. Notre dernière rencontre contre le Maroc ne sera pas simple : nous affronterons le pays hôte, bien préparé pour le tournoi et porté par un large soutien populaire. »

Égypte 1-0 Afrique du Sud

Buteur : Salah 45'

L'Égypte est devenue la première équipe à se qualifier pour la phase à élimination directe de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc en s'imposant 1-0 face à l'Afrique du Sud lors d'un match tendu du groupe B à Agadir ce vendredi, faisant preuve de sang-froid et de résilience malgré son infériorité numérique après un carton rouge.

Dans un match qui s'annonçait serré, l'Egypte a trouvé la faille juste avant la mi-temps grâce à son capitaine Mohamed Salah. L'attaquant s'est avancé après que la VAR ait confirmé un penalty et a placé son ballon loin de Ronwen Williams, récompensant ainsi la bonne prestation de l'Égypte en première mi-temps.

Peu après, le match bascula à nouveau lorsque Mohamed Hany fut expulsé après un deuxième carton jaune, obligeant les Pharaons à jouer toute la seconde mi-temps en infériorité numérique.

L'entraîneur principal Hossam Hassan a réagi rapidement, remodelant son équipe pour privilégier la structure et le contrôle défensif. L'Afrique du Sud a tenté d'en profiter, montant ses lignes et engageant davantage de joueurs vers l'avant.

L'équipe nationale d'Afrique du Sud a exercé une pression soutenue, mais a peiné à transformer sa possession en occasions franches, face à un Mohamed El Shenawy très sûr dans ses cages et une défense égyptienne solide comme un roc.

Malgré leur effectif réduit, l'Égypte restait une menace en contre, utilisant les appels et la vitesse de Salah pour soulager la pression et perturber le rythme de l'Afrique du Sud.

Le moment décisif du match est survenu en toute fin des arrêts de jeu, lorsque l'Afrique du Sud a réclamé un penalty suite à un contact de la main. Après une longue consultation de la VAR, l'arbitre a laissé jouer, épargnant ainsi à l'Égypte une déception tardive.

Le coup de sifflet final a confirmé une victoire maîtrisée plus que dominatrice. L'Égypte, avec six points, consolide sa première place dans le groupe B, valide son billet pour la suite et met fin à une longue attente en s'imposant enfin face à l'Afrique du Sud en match officiel.

Les Bafana Bafana, quant à eux, conservent de bonnes chances de qualification mais regretteront leurs occasions manquées lors d'une soirée où, une fois de plus, les détails ont fait la différence dans ce tournoi africain.

Ce qu'ils ont dit après le match

Mohamed Elshenawy, Homme du match

"Le plus important aujourd'hui, c'est la victoire. Nous abordons chaque match comme une finale. Nous avons donné le meilleur dans ce match jusqu'à la fin et nous espérons aussi le meilleur pour la suite. Merci au public marocain qui remplit le stade et qui nous soutient depuis le début de la compétition.

Je suis beaucoup critiqué mais je ne me focalise pas sur les aspects négatifs. Je suis concentré sur la compétition. L'état d'esprit de l'équipe est bon et notre groupe travaille pour une victoire finale ici"

Hossam Hassan, sélectionneur Egypte

"Je remercie le peuple marocain pour son soutien tout au long de ce match. Merci aussi aux Egyptiens qui étaient derrière nous. Pour ce qui est du jeu, nous savions que ce ne serait pas un match facile contre l'Afrique du Sud. Ce match avait l'air d'une finale. Je félicite mes joueurs qui ont montré du caractère. Ils ont bien reproduit ce sur quoi nous avons travaillé. Tout ce que nous avions prévu sur ce match s'est produit et je suis très heureux. Le but était de bien défendre et de gagner.

Nous avons bien joué mais nous ferons encore mieux dans les prochains matchs. Nous prenons match après match et chaque match est différent"

Hugo Broos, sélectionneur Afrique du Sud

"En première mi-temps, on n'a pas bien joué. On n'était pas bien positionné et il y avait trop d'espace pour les Egyptiens. Mais en seconde, on a clairement dominé. On a eu les occasions qu'il fallait mais on a manqué de réussite. En somme, il y a notamment deux décisions contre nous qui ont décidé du match.

On a dominé ce match notamment en deuxième mi-temps mais malheureusement nous n'avons pas eu beaucoup de chances. Nous avons eu plusieurs décisions arbitrales contre nous aussi.

Ce match est fini. Désormais, on se focalise sur le prochain. Nous avons besoin de gagner le dernier match contre le Zimbabwe et vous pouvez être sûr que nous allons gagner"

Angola 1-1 Zimbabwe

Buteurs : G.Dala 24e / K. Musona 45+6

Angola et le Zimbabwe se sont quittés sur un match nul (1-1), vendredi au Stade de Marrakech, lors de leur rencontre du groupe B de la TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Un résultat qui a laissé les deux sélections toujours en quête de leur première victoire dans la compétition, au terme d'un duel rythmé et disputé, où les défenses ont été mises à rude épreuve.

L'Angola a ouvert le score à la 24e minute, concrétisant une entame ambitieuse. Bien servi dans la profondeur par Tó Carneiro, Gelson Dala a conclu avec sang-froid d'une frappe du pied droit, placée au ras du poteau gauche. Une récompense logique pour les Palancas Negras, entreprenants et agressifs dans le jeu.

Progressivement, le Zimbabwe est monté en puissance et a fini par être récompensé dans le temps additionnel de la première période. À la 45e+6, Knowledge Musona a profité d'une transition rapide pour ajuster le gardien angolais d'un tir du droit depuis le côté droit de la surface, après un service décisif de Bill Antonio, et a remis les deux équipes à égalité.

Au retour des vestiaires, l'Angola a pris le contrôle du ballon et du territoire, multipliant les situations dangereuses et maintenant une pression constante sur le camp zimbabwéen. Malgré cette domination, les occasions franches ont manqué de précision dans le dernier geste. De son côté, le Zimbabwe s'est montré menaçant en contre et a même entretenu l'espoir d'un coup parfait en fin de rencontre.

Même après quatre minutes de temps additionnel, le score n'a plus évolué. Les deux équipes se sont finalement séparées sur un partage des points qui reflète l'intensité et l'équilibre de la rencontre.

Avec ce nul, l'Angola et le Zimbabwe restent sans succès à la CAN 2025. Leur qualification pour les phases à élimination directe dépendra désormais de leurs performances lors des prochaines journées de la phase de groupes.

Les déclarations d'après-match

Alfredo Ribeiro - TotalEnergies Man of the Match - Angola - Milieu de terrain

« Dans cette compétition, on n'a pas le temps de trop réfléchir ni de se laisser envahir par la tristesse, car trois jours plus tard, un autre match vous attend. Il reste toujours une chance, et il faut être fort mentalement. Comme je l'ai déjà dit après le match contre l'Afrique du Sud, nous avons perdu à cause d'un seul détail. Aujourd'hui encore, c'est la même chose, et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il faut changer cette manière de faire pour aller chercher les trois points, et bien sûr, nous travaillons là-dessus. »