Afrique: Les Comores espèrent renouer avec la 'magie' de 2021 face à la Zambie

Les Comores abordent leur deuxième match déjà décisif du Groupe A face à la Zambie lors de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, bien décidés à s'inspirer de leur historique qualification en huitièmes de finale lors de leur première participation au Cameroun en 2021.

Participant seulement à leur deuxième phase finale de la CAN, les Coelacanthes entendent prouver que leur percée il y a quatre ans n'était pas un hasard, mais le fruit d'un travail soutenu, d'une véritable ambition et d'une identité footballistique claire sous la direction de l'entraîneur Stefano Cusin.

Malgré une défaite 2-0 face au Maroc, pays hôte du tournoi, lors de leur premier match, les Comores ont livré une prestation disciplinée et courageuse. Bien organisés et engagés tactiquement, ils ont tenu la dragée haute à l'une des équipes favorites durant de longues phases de jeu, faisant preuve d'une maturité qui a renforcé la confiance au sein du groupe.

Avec des espoirs de qualification désormais sur le fil, le match contre la Zambie représente un moment décisif. Une victoire ne ferait pas seulement renaître les chances des Comores d'atteindre la phase à élimination directe, mais rappellerait aussi la résilience dont ils avaient fait preuve au Cameroun en 2021, lorsqu'ils s'étaient qualifiés contre toute attente.

L'entraîneur principal Stefano Cusin a souligné à la fois la difficulté et l'importance de la rencontre, tout en exprimant sa confiance dans la préparation de son équipe. « Le match contre la Zambie sera extrêmement important », a déclaré Cusin. « Nous affrontons une équipe dotée d'attaquants de haut niveau. Nous nous sommes bien préparés, et notre approche sera adaptée au style de jeu de nos adversaires ».

« C'est un match très important pour nous et nous visons la victoire. L'essentiel est que les joueurs soient parfaitement prêts. Nous savons que la Zambie est une équipe solide, mais nous sommes déterminés à réussir et nous travaillons dans cet objectif».

Cusin devrait une fois encore s'appuyer sur une organisation défensive rigoureuse, des transitions rapides et une discipline collective, alors que les Comores cherchent à déstabiliser la Zambie et à décrocher un résultat qui relancerait leur campagne pour la CAN Maroc 2025.

Ce qui continue de définir les Comores, c'est l'esprit combatif qui a marqué leur première participation à la CAN. Cette même détermination anime toujours le groupe, portée par des joueurs convaincus qu'ils peuvent écrire un nouveau chapitre de l'histoire du football comorien, guidés par un entraîneur qui sait motiver son équipe aux moments décisifs.

Alors que le tournoi se poursuit, les Comores espèrent que la magie de Cameroun 2021 pourra une nouvelle fois les inspirer sur la scène continentale.