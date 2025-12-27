Afrique: Les Chipolopolo visent le maximum de points contre les Comores pour booster leurs espoirs à la CAN Maroc 2025

Les Chipolopolo de Zambie visent le maximum de points lors de leur deuxième match du Groupe A contre les Comores à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, afin de consolider leurs chances d'accéder à la phase à élimination directe.

La Zambie a entamé sa campagne par un match nul 1-1 contre le Mali, un résultat qui a démontré leur résilience et leur caractère malgré l'égalisation tardive concédée. Forts de cette performance, les champions de 2012 poursuivent leur parcours avec un état d'esprit renouvelé, animés par la détermination et l'ambition de retrouver leurs gloires passées.

L'envie et l'esprit compétitif de l'équipe ont été ravivés sous la direction de l'entraîneur Moses Sichone, un homme qui connaît l'importance du maillot national, ayant lui-même fait partie d'une précédente génération de l'équipe nationale zambienne.

Ce premier résultat a fait monter les attentes au sein du groupe et renforcé la conviction des joueurs qu'ils peuvent aller loin dans le tournoi. L'attention se porte désormais sur le crucial deuxième match de poule contre les Comores, qui pourrait s'avérer décisif dans la course à la qualification. Une victoire donnerait à la Zambie un avantage significatif avant un dernier match de groupe éprouvant face au Maroc, pays hôte.

L'entraîneur principal Moses Sichone a souligné l'importance de la rencontre à venir, tout en insistant sur la nécessité de préserver ses joueurs de toute pression.

"Le deuxième match de poule est important pour nous, mais je ne veux pas mettre la pression sur les joueurs", a déclaré Sichone. "Ils connaissent tous l'importance de ce match contre les Comores et sont tous prêts à tout donner pour décrocher les trois points".

Le capitaine de l'équipe, Fashion Sakala, a fait écho aux sentiments de son entraîneur, soulignant que l'objectif était clair depuis le début des préparatifs.

« Dès le début de nos préparatifs pour ce tournoi, notre objectif a toujours été de nous qualifier pour le deuxième tour », a déclaré Sakala.

« Nous ne voulons pas rater l'occasion de disputer un bon deuxième match. Nous visons trois points et nous nous battrons pour les obtenir. Notre équipe est prête à se donner à fond jusqu'aux derniers instants de la compétition ».

La Zambie abordera ce match avec une forte combativité, inspirée par l'héritage de son triomphe en 2012 et consciente que la qualification pour les phases ultérieures exige des victoires et un effort collectif. Les Chipolopolo sont déterminés à tout donner pour poursuivre leur quête et garder vivant le rêve d'un parcours profond au Maroc 2025.