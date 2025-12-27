Ile Maurice: Maurice sous perfusion migratoire

Depuis plus de dix ans, les entrepreneurs tirent la sonnette d'alarme. Poliment au début. Puis avec insistance. Aujourd'hui, ils le disent sans détour: sans travailleurs étrangers, des pans entiers de l'économie mauricienne se gripperaient, voire s'arrêteraient.

Et pourtant, le débat public continue de tourner autour des salaires, compensations et rapports de force sociaux, comme si la question migratoire n'était qu'un épiphénomène. C'est une erreur d'analyse. La migration n'est plus un sujet périphérique : elle est devenue un révélateur silencieux de nos mutations économiques.

Les chiffres sont sans appel. Plus de 61 000 travailleurs étrangers étaient en situation légale en 2025. Certains y voient encore une dépendance facile à une maind'oeuvre bon marché. La réalité est plus complexe, plus dérangeante aussi. La majorité des permis délivrés concernent des salariés professionnels, et non des investisseurs ou des indépendants. Autrement dit, l'immigration de travail répond d'abord à des besoins opérationnels immédiats, là où l'offre locale ne suffit plus.

Regardons la cartographie sectorielle. L'hôtellerie et la restauration concentrent à elles seules près de 2 800 permis, confirmant le rôle central du tourisme dans notre économie. Viennent ensuite les services professionnels, la fabrication, les services financiers. À l'autre extrémité de l'échelle, les métiers peu qualifiés restent massivement occupés par des étrangers dans l'industrie manufacturière, l'agriculture et la transformation. Cette répartition n'a rien d'anecdotique, elle dit une dépendance structurelle, particulièrement marquée dans les activités à forte intensité de main-d'oeuvre.

L'origine des travailleurs étrangers n'est pas non plus un hasard. L'Inde domine largement, suivie du Népal, de Madagascar et du Bangladesh. Ces corridors migratoires régionaux et asiatiques sont désormais bien installés. Les Européens, notamment les Français, restent présents mais en nombre plus limité, avec un profil différent. Ils sont davantage qualifiés, entrepreneuriaux, orientés vers l'investissement. Là encore, le message est clair : Maurice importe du travail là où elle n'en produit plus assez, et attire des compétences là où elle cherche à monter en gamme.

Sur le terrain, les employeurs assument ce choix. Dans la restauration, par exemple, certains le disent sans fard : les travailleurs étrangers coûtent moins cher, sont plus ponctuels et viennent avec une réelle volonté de travailler. Ce témoignage choque parfois. Il dérange souvent. Mais il pose une question que nous évitons : qu'avons-nous fait de l'attractivité de ces métiers pour la maind'oeuvre locale ? Et surtout, que révèle cette comparaison sur nos conditions de travail, notre organisation et notre productivité ?

Car c'est ici que le débat sur les salaires et les compensations devient sensible. Les tensions entre syndicats, capitaines d'industrie et gouvernement se cristallisent autour d'un objectif légitime : soutenir le pouvoir d'achat. Mais lorsque les hausses salariales et les compensations ne s'accompagnent pas de gains de productivité, elles produisent un effet pervers. Le coût du travail augmente mécaniquement. Les entreprises exposées à la concurrence - construction, industrie, agriculture, services à faible marge - cherchent alors à s'ajuster autrement : gel des recrutements, précarisation des contrats, ou recours accru à une main-d'oeuvre étrangère plus flexible et moins protégée. La migration devient un outil d'arbitrage des coûts, et non une réponse stratégique.

Le paradoxe est cruel. En voulant protéger le pouvoir d'achat sans transformer l'appareil productif, on renforce la dépendance aux travailleurs étrangers, tout en affaiblissant l'attractivité du pays pour les profils qualifiés. Une économie sous tension budgétaire, où les hausses de salaires sont neutralisées par l'inflation, envoie un mauvais signal. Peu de perspectives, peu de mobilité, peu de création de valeur. Les talents, locaux comme étrangers, regardent ailleurs.

La question n'est donc plus de savoir s'il faut ou non des travailleurs étrangers. Cette bataille est déjà perdue pour ceux qui la mènent encore. La vraie question est : jusqu'à quand pouvons-nous nous appuyer sur cette main-d'oeuvre sans repenser en profondeur notre modèle ? Sans investissement massif dans la formation, l'automatisation, l'innovation et la montée en gamme, la migration risque de devenir un frein structurel, enfermant le pays dans une économie de bas salaires importés et de tensions sociales permanentes.

Nommer cette réalité n'est pas céder au cynisme. C'est, au contraire, reprendre la main. Une politique migratoire cohérente, articulée à la productivité et à la formation locale, n'est plus une option idéologique. C'est une nécessité économique.