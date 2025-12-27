Ile Maurice: Un réveillon de Noël dans le noir pour les habitants de Pointe-aux-Canonniers

Les habitants de Pointe-aux-Canonniers ont vécu une nuit de Noël difficile, plongés dans le noir en raison d'une panne de courant qui a duré de 18 h 30 à 1 h 15 du matin. Cette coupure prolongée a contraint plusieurs commerces à fermer prématurément et certains résidents ont signalé la mort de poissons, notamment des koïs, en raison de la coupure d'électricité.

Pour Anish, résident de la rue Royale, cette soirée a été particulièrement éprouvante. Son père, propriétaire d'un petit restaurant, a dû fermer ses portes suite à cette coupure «imprévue», indique un communiqué du Central Electricity Board (CEB). Anish raconte : «En ce grand soir de Noël, seules deux personnes travaillaient au CEB ? Aucune famille chez nous n'a pu vraiment fêter Noël. Chaque fois que nous avons appelé le CEB, on nous assurait que le courant serait rétabli dans l'heure, mais il n'est revenu qu'à 1 h 15 du matin.»

Il ajoute que, lorsque les techniciens du CEB sont arrivés, ils n'avaient aucune idée du transformateur à l'origine de la panne. «Ils demandaient aux habitants où se situait le problème. Plus tard, la panne a été localisée sur un pylône de la rue Bougainvilliers. Rester dans le noir toute une nuit de Noël est vraiment très frustrant.»

Du côté du CEB, Thierry Ramasawmy, responsable de communication, a expliqué que la coupure était imprévue et due à une panne. «Il existe deux types de communiqués. D'abord, ceux pour les coupures planifiées, publiés quelques jours à l'avance. Ensuite, les coupures non planifiées, comme celle d'hier, qui nécessitent des travaux urgents. Dans ce cas, on doit interrompre l'électricité pour effectuer les réparations rapidement et éviter des désagréments prolongés. Les communiqués au labelling rouge concernent justement ces situations inopinées.»

Cette panne soulève des questions sur la gestion des interventions et la communication du CEB, notamment en période de fêtes et pousse les habitants à réclamer des améliorations pour éviter que de telles situations ne se reproduisent.