Ile Maurice: Britannia boucle l'année en beauté avec deux rendez-vous solidaires

27 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nad Sivaramen

Le village de Britannia a clôturé l'année sur une note de convivialité et de solidarité, avec deux événements destinés aux plus jeunes et aux aînés, organisés par le conseil de village, ont indiqué les organisateurs.

Samedi 20 décembre, une distribution de jouets a réuni des enfants âgés de trois à six ans, dans une ambiance festive. L'initiative, portée par les conseillers du village, visait à offrir un moment de joie aux familles en cette fin d'année. «C'est un moment de partage et de convivialité pour tous à Britannia. Nous démontrons les liens de fraternité qui nous unissent dans ce petit village au grand coeur», a déclaré Ven Cartan, l'un des dirigeants du conseil de village, entouré de son équipe.

Le lendemain, dimanche 21 décembre, les membres du troisième âge ont été conviés à un déjeuner autour d'un briani, dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Les échanges ont été nourris, ponctués de sourires et de souvenirs partagés, soulignant l'importance du lien intergénérationnel au sein de la communauté.

La députée Rubna Daureeawo a répondu à l'invitation et pris le temps d'échanger avec les habitants, qui ont salué sa disponibilité et son approche avenante.

Les organisateurs ont tenu à adresser des remerciements particuliers à Vanita Bunwaree-Sukai, maîtresse de cérémonie des deux événements, pour sa contribution au bon déroulement des activités.

Selon les responsables locaux, ces rendez-vous illustrent la volonté du conseil de village de renforcer la cohésion sociale et de maintenir un esprit de proximité avec les habitants, en associant toutes les générations.

