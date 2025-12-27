Ile Maurice: Le suspect a quitté le pays, Interpol alertée

L'enquête sur le décès de Paul-Claude Duval, 81 ans, connaît un tournant sensible avec la confirmation du départ à l'étranger du principal suspect, qui a pris l'avion pour l'Allemagne peu après les faits. Une situation qui soulève de nombreuses interrogations quant à la suite des investigations et aux moyens légaux dont disposent les autorités mauriciennes pour assurer sa comparution devant la justice.

Selon des informations confirmées par la police, le suspect ne se trouve actuellement plus sur le territoire mauricien. Cette révélation intervient alors que l'enquête criminelle vient tout juste d'être enclenchée, rendant toute procédure internationale particulièrement délicate à ce stade.

Interrogée sur la possibilité d'une demande d'extradition, la police se veut prudente et rappelle que plusieurs vérifications préalables sont nécessaires avant toute démarche formelle : «L'enquête vient de débuter et nous avons effectivement appris que le principal suspect a déjà pris l'avion pour l'Allemagne. Cependant, il est encore très tôt pour formuler une demande d'extradition. Nous devons vérifier s'il avait déjà planifié de voyager ou s'il a fui. Nous allons également vérifier sa date de retour et s'il respecte les conditions de son visa. Au cas où il ne revient pas au pays à la fin de son visa, nous ferons la demande d'extradition. Interpol a déjà été averti.»

Cette déclaration met en lumière un point clé de la procédure : le caractère intentionnel ou non du départ. En droit, la distinction entre un voyage planifié et une fuite est déterminante pour enclencher une demande d'extradition auprès d'un État étranger.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La notification d'Interpol confirme néanmoins que l'affaire est désormais suivie à l'échelle internationale. Cette alerte permet aux autorités de surveiller les mouvements du suspect et d'agir rapidement si les conditions légales d'une extradition venaient à être réunies.

Du côté des proches de la victime et de l'opinion publique, ce départ à l'étranger est perçu comme un signal inquiétant. Plusieurs voix s'élèvent pour réclamer une vigilance accrue des autorités afin d'éviter que cette affaire ne se solde par une impasse judiciaire.

Pour l'heure, l'enquête se poursuit localement, tandis que les autorités surveillent de près l'évolution de la situation administrative et migratoire du suspect. Les prochains jours seront décisifs pour déterminer si ce départ relève d'un simple déplacement ou d'une tentative d'échapper à la justice.