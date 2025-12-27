Madagascar: Le colonel consolide sa base en restant droit dans ses bottes

Comme tout prétendant de celui qui veut un ancrage populaire et national, le colonel fait la tournée des popotes, à commencer sur ses terres d'origine. « Faites confiance à votre fils, je ne déshonorerai pas l'Androy. Nous travaillons, nous travaillons vite et nous restons à l'écoute de la population », a-t-il martelé. Comme s'il demandait la bénédiction de la terre et des hommes. Il en sera de même lors des futures visites dans d'autres contrées.

Le processus de refondation

Mais il n'entend pas seulement faire des discours de sa vision de la refondation, il veut joindre la parole aux actes. En même temps, la ministre d'Etat chargée de concrétiser la refondation entame des tournées à travers le pays pour expliquer les objectifs et les moyens d'aboutir à la concertation nationale, censée être le fondement de sa démarche.

Pour y arriver, elle a exposé le processus à suivre dont le fil rouge est : l'inclusivité et la participation active des citoyens. La formation des comités à partir de la base jusqu'à l'échelon national sera la colonne vertébrale du processus. Il y aura, selon elle, « un comité d'experts, un conseil de sages et enfin un cercle de réflexion des jeunes». Elle a déjà fait remarquer que ce parcours ne se fera pas à la hâte pour ne pas céder à la précipitation.

« Cette refondation ne se fera pas dans l'ombre des bureaux ministériels, mais bien sur le terrain, avec le peuple », a indiqué la ministre, « inclusif et participatif » seront les mots-clés. « Le processus ne laissera personne sur le bas-côté » selon elle.

Les actions dans l'immédiat ou « la chasse aux sorcières »

Le calendrier politique n'est jamais un long fleuve tranquille, dit-on. L'administration de la Refondation fait face aux nuisances orchestrées ou spontanées de ses opposants. Ce que ces derniers appellent « la chasse aux sorcières » a commencé par les essais de neutralisation de ceux qui sont en haut de la « pyramide orange ». Des perceptions de domiciles ont été effectuées à l'endroit de certains caciques, dernièrement, l'ancien président du Sénat et Général en retraite Richard Ravalomanana, a fait l'objet d'une convocation.

Démarche qui a failli tourner au vinaigre comme on dit vulgairement, puisque l'ex-gendarme ne voulait rien savoir et menaçait même de faire usage d'une arme si ces ex-hommes venaient à l'amener de force. Puis, il y a ces hauts conseillers de la HCC qui ont été contraints d'être remplacés du fait qu'ils ont été nommés par l'ex-locataire d'Iavoloha.

Mais le colonel reste droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il reste inflexible sur ses idées.

Ainsi actions à court et moyen terme qui s'enchevêtrent et donnent du fil à retordre au colonel Randrianirina et son équipe.

A l'Etranger, le président Trump fait encore des siennes en « égratignant » les visas de certaines sommités de l'Union Européennes, soulevant ce faisant les protestations officielles des capitales du vieux continent. Mauvaise plaisanterie, disent certains, parce que ce n'est qu'un acte de diversion, "l'affaire Epstein" lui court toujours après.