Sénégal: Budget 2026 - Bassirou Diomaye Faye exige un démarrage effectif dès le 2 janvier

27 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé vendredi le gouvernement à assurer le lancement effectif de l'exécution de la loi de finances 2026 dès le 2 janvier prochain, soulignant l'urgence et l'importance de ce démarrage pour la bonne marche de l'État.

Réuni exceptionnellement, le Conseil des ministres a rapporté que le chef de l'État a félicité les parlementaires pour leur "esprit de responsabilité" et la "qualité des débats" lors du vote du budget. Il a également salué le Premier ministre et les membres du gouvernement pour la préparation rigoureuse et la maîtrise des dossiers présentés aux députés, ainsi que pour les réponses apportées aux questions sectorielles.

Le président Faye a mis en avant le "professionnalisme exemplaire" des ministres Cheikh Diba (Finances et Budget), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération) et Marie Rose Khady Fatou Faye (Relations avec les Institutions), ainsi que de leurs équipes, lors de l'examen du projet de loi de finances.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.