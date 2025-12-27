Afrique: CAN 2025 - Sénégal et RDC face à un duel de revanche ou de confirmation

Le Sénégal affronte la République démocratique du Congo ce 27 décembre dans le cadre de la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025. Une rencontre très attendue par les supporters des deux camps, qui se disputera au Grand Stade de Tanger à partir de 15h00 GMT.

Les deux sélections se connaissent bien. Leur dernière confrontation remonte à septembre dernier, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À Kinshasa, les Lions de la Teranga s’étaient imposés sur le score de 3-2, un revers encore présent dans les mémoires congolaises.

Revanche pour les Léopards ou confirmation pour les champions d’Afrique ? Ce duel s’annonce comme un tournant dans ce groupe D, les deux équipes visant une qualification pour les huitièmes de finale. Sénégalais et Congolais abordent cette rencontre avec ambition et détermination.

Présent en conférence de presse, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, s’est montré confiant quant à l’état de forme de son groupe. Il a assuré que son équipe est prête, tant sur le plan physique que mental, pour ce deuxième rendez-vous continental.

« Des footballeurs jouent, mais ce sont les hommes qui gagnent », a-t-il déclaré, mettant en avant la solidité mentale de ses joueurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan tactique, le technicien sénégalais reconnaît les progrès de la RDC, mais compte avant tout sur les forces de son équipe. Il mise sur la continuité dans le jeu et sur les automatismes observés lors du premier match, avec l’objectif de prendre rapidement l’ascendant et d’imposer le rythme.

De leur côté, les Léopards affichent une confiance renouvelée. Lors de leur conférence de presse, le sélectionneur Sébastien Desabre a affirmé que son équipe abordait cette rencontre sans complexe. « La RDC ne craint plus le Sénégal », a-t-il laissé entendre, soulignant la préparation spécifique mise en place pour ce match.

« Nous l’avons préparé comme n’importe quel autre match de la compétition. Nous nous connaissons bien, puisque nous étions dans le même groupe lors des qualifications pour la Coupe du monde », a rappelé le technicien français.

Pour mémoire, lors du premier affrontement entre les deux équipes à Diamniadio, la RDC était parvenue à obtenir le match nul (1-1). En revanche, la rencontre retour à Kinshasa avait été plus difficile à digérer pour les Congolais. Après avoir mené 2-0, ils s’étaient finalement inclinés 3-2 face à une remontée sénégalaise.

Le milieu de terrain Samuel Moutoussamy est revenu sur cet épisode, tout en se projetant vers l’avenir.

« Ce match a été difficile à accepter sur le moment, mais cela fait partie du football. Aujourd’hui, nous sommes concentrés sur la compétition actuelle. Il ne s’agit pas de revanche, mais de gagner le prochain match. Le Sénégal est une grande équipe, mais notre objectif reste le même : s’imposer », a-t-il déclaré.

Cette affiche promet ainsi une confrontation intense entre deux sélections en confiance, toutes deux victorieuses lors de leur entrée en lice sans encaisser de but.