La salle de conférence de l'École inter-États des Sciences et Médecine vétérinaires (EISMV) de Dakar, qui porte désormais son nom, a servi de cadre à une cérémonie solennelle de dédicace mardi 23 décembre 2025 du livre du Professeur François Adébayo Abiola, professeur en pharmacie-toxicologie et ancien directeur général de cette prestigieuse institution panafricaine. Universitaires, autorités académiques, proches, amis et étudiants ont répondu présents pour rendre hommage à une figure emblématique de la profession vétérinaire en Afrique subsaharienne.

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'EISMV, le Professeur Yalassé Yamba Kaboret, le professeur Théodore Aloninois entourés de membres de la communauté universitaire et d'anciens collaborateurs du Pr Abiola. Maître de cérémonie, le Dr Assiongbon Téko a ouvert les travaux par une présentation de l'auteur, retraçant un parcours académique et professionnel exceptionnel, marqué par l'excellence scientifique, le leadership institutionnel et l'engagement public.

À sa suite, le Professeur Dieudonné Kabkia a procédé à la présentation officielle de l'ouvrage intitulé « La profession vétérinaire en Afrique subsaharienne : l'EISMV de Dakar, une grande école pionnière ». Un livre dense de 210 pages, richement illustré, qui se veut à la fois un travail de mémoire, une analyse institutionnelle et une réflexion prospective sur l'avenir de la profession vétérinaire en Afrique.

Dans cet ouvrage, le Professeur Abiola retrace l'évolution historique de la médecine vétérinaire, depuis ses origines européennes jusqu'à son implantation en Afrique, avant de mettre en lumière le rôle central et pionnier de l'EISMV dans la formation des cadres vétérinaires africains. Il y analyse également la gouvernance de l'institution, les contributions de ses dirigeants successifs, ainsi que les grandes mutations de la profession, aujourd'hui élargie à la santé publique vétérinaire, à la sécurité sanitaire des aliments, à la souveraineté alimentaire et à l'approche « One Health ».

Prenant la parole, le Professeur François Adébayo Abiola est revenu sur les motivations profondes qui l'ont conduit à écrire cet ouvrage. Il a rappelé que sa prise de fonction à la tête de l'EISMV, en mai 1994, est intervenue dans un contexte économique difficile, marqué par les programmes d'ajustement structurel, des crises institutionnelles internes et une baisse inquiétante des effectifs étudiants. « Il fallait stabiliser l'école, restaurer le dialogue et repenser le rôle du vétérinaire dans nos sociétés », a-t-il expliqué.

Face à ces défis, l'ancien directeur a souligné les réformes engagées pour élargir le champ de la profession vétérinaire, renforcer la formation, développer les plateaux techniques et repositionner l'EISMV comme un centre régional de référence au service des États membres. Pour lui, ce livre vise avant tout à transmettre cette mémoire collective aux générations futures et à nourrir la réflexion sur l'avenir de la profession vétérinaire en Afrique subsaharienne.

Les échanges avec le public ont donné lieu à de vifs témoignages d'admiration. Plusieurs intervenants ont qualifié l'ouvrage de « chef-d'oeuvre », saluant la rigueur scientifique, la profondeur de l'analyse et la portée panafricaine du message porté par l'auteur.

C'était l'occasion pour le professeur Abiola de dire un mot sur la polémique naissante entre les concepts diplômés et intellectuels. Pour lui, l'EISMV forme des diplômés orientés vers une profession et des intellectuels pétris d'initiatives, de discernements et de managements qui permettent à des étudiants sortis de l'EISMV de participer à la gouvernance nationale et internationale.

Édité au Bénin par l'Office national d'imprimerie et de presse (ONIP), avec dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Bénin, l'ouvrage du Professeur François Adébayo Abiola s'impose déjà comme une référence incontournable pour les vétérinaires, les universitaires, les décideurs et tous ceux qui s'intéressent aux enjeux de santé animale, de développement et de souveraineté alimentaire en Afrique.