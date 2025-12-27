Les autorités sénégalaises et celles de la République Islamique de Mauritanie en charge de la Pêche et les responsables d'associations de pêcheurs de la Langue de Barbarie se sont réunis pendant trois jours à l'Hydrobase pour signer une convention en vue du respect par les deux parties du protocole d'accord signé.

Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de pêches signés entre les deux pays frères. Les pêcheurs sont invités à oeuvrer pour le respect de toutes les lois et réglementations qui régissent ces accords qui leur sont déjà octroyés.

« Nous étions venus nous entretenir avec nos collègues sénégalais pour discuter un peu des conditions de la mise en oeuvre du protocole. Donc durant notre séjour de trois jours, nous avons pu faire une revue globale de la mise en oeuvre de ce protocole et voir aussi comment on pourra réellement améliorer cette mise en oeuvre », a déclaré Amadou Dia, Directeur de la Pêche de la République Islamique de Mauritanie ayant conduit la délégation du Ministère de la Pêche des Infrastructures Maritimes et Portières de la République Islamique de Mauritanie. Cette réunion, a-t-il indiqué, leur a permis d'apporter certains correctifs sur certaines dispositions où il y avait des manquements en ce qui concerne la mise en oeuvre des accords de pêche.

« Nous avons pu travailler dans un climat serein, convivial où on a fait des échanges enrichissants qui ont pu aboutir à des décisions consensuelles qui portent surtout sur des pouvoirs que nous avons donnés au comité conjoint, l'équipe conjointe qui est ici à Saint-Louis et de pouvoir entrer avec les directions centrales pour opérationnaliser certaines décisions qui constituaient des boulots d'étranglement dans la mise en oeuvre de ces différents accords. Et nous avons eu aussi à discuter sur les conditions qui vont permettre aux embarcations dédiées à débarquer en Mauritanie de travailler dans des conditions idéales », a-t-il précisé.

Les échanges ont été francs, techniques, mais aussi constructifs et tous les points de l'ordre du jour ont été bien examinés, à en croire Cheikh Fall, Directeur des pêches maritimes du Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime du Sénégal. « À l'issue, des recommandations ont été formulées et je suis persuadé que celles-ci ne vont pas rester lettres mortes. On peut noter le respect des 6% qui engagent les pêcheurs artisanaux sénégalais sur le débarquement en Mauritanie.

Il faut aussi noter le respect de la réglementation, le respect des zones de pêche, parce que quand une réglementation est dictée, c'est pour la respecter. Donc on les a exhortées au respect de la réglementation conformément à ce que les mauritaniens ont élaboré dans leur code de la pêche », a-t-il rappelé avant de lancer un appel à tous les pêcheurs artisans sénégalais pour qu'ils soient plus responsables par rapport aux activités de pêche, qu'ils pêchent de façon responsable en respectant les zones de pêche, en respectant tout ce qui est filet de pêche, mais aussi en respectant la loi et la réglementation en matière de pêche.

Il n'a pas manqué de saluer également l'engagement des responsables du Conseil Local de Pêche Artisanale (CLPA) et des autres membres du Comité de Gestion des pêches à Saint-Louis tout en espérant qu'ils ne ménageront aucun effort pour le respect de la réglementation et des conclusions qui ont été arrêtées durant ces trois jours de réunion.