Sénégal: Résultats et performances du gouvernement, reformes, perspectives 2026 - Ousmane Sonko entre satisfecit, défis et engagements

En conseil des ministres, tenu hier vendredi 26 décembre 2025, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a évoqué, dans sa communication, l'action du Gouvernement, tout en saluant la tournée économique en Casamance du Président de la République ainsi que le bon déroulement du Gov'athon. S'agissant des deux points majeurs de son intervention M. Sonko est d'abord revenu sur les conditions et le contexte de réalisation des résultats enregistrés, avant de présenter les principales orientations de l'action gouvernementale pour l'année 2026.

Il a rappelé que l'action du Gouvernement s'est inscrite dans un environnement contraint, marqué par «une situation politique antérieure délicate, un contexte économique difficile, un niveau d'endettement public élevé, des pratiques de mauvaise gouvernance et une dégradation de la notation du Sénégal».

Face à ces défis, «le Gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience, en opérant des ruptures dans les politiques publiques et en procédant à des rectifications de fond». Aussi le Gouvernement a-t-il formulé et mis en oeuvre «une offre dont les impacts sur les populations sont aujourd'hui perceptibles».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Entre autres résultats mis en avant, il y a la structuration d'une vision de long terme à travers l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 et ses différentes déclinaisons, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le lancement, le 1er août 2025, du Plan de Redressement économique et social (PRES), ainsi que la conclusion d'un Pacte social avec les acteurs sociaux. Le Premier ministre s'est en outre félicité du «succès retentissant des différents Appels publics à l'Épargne (APE)».

En perspectives, le Premier ministre a déclaré que «l'année 2026 marquera l'essor de l'impulsion et l'accélération des grandes réformes engagées depuis l'avènement du nouveau régime». L'objectif sera de «renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre économie», à travers l'intensification de la diplomatie économique et l'adoption de nouveaux codes des Impôts, des Douanes, du Travail, minier et gazier, a-t-il souligné.

M. Sonko a d'ailleurs annoncé la révision des textes régissant la commande publique, la refondation du système éducatif, la rénovation de la politique de décentralisation et l'accélération de la modernisation de l'Administration. Un accent particulier sera mis sur «le développement du secteur de l'énergie, la transformation numérique, la maîtrise de l'eau, le développement du capital humain et le développement industriel durable».

L'effectivité de ces orientations «exige la définition d'un Plan spécial d'Investissement et de Financement pour la période 2026-2028, afin d'accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050»,, a soutenu le Premier ministre.

Par ailleurs, Ousmane Sonko annonce «la tenue prochaine d'un séminaire gouvernemental axé sur le changement systémique et le leadership transformationnel», ainsi que la mise en place «d'un dispositif national de reconnaissance de la performance publique, destiné à valoriser les résultats concrets, l'innovation utile et l'impact réel de l'action administrative sur la vie des citoyens».