Sénégal: Démarrage effectif de l'exécution budgétaire, dès le 2 janvier 2026 - Le président Diomaye Faye «instruit» le gouvernement

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé le Conseil des ministres hier, vendredi 26 décembre 2025, à la présidence de la République. Au menu de cette dernière réunion hebdomadaire du gouvernement de l'année 2025, figurent des sujets liés au développement, à l'économie avec entre autres le «démarrage effectif de l'exécution budgétaire, dès le 2 janvier 2026» et la tournée économique du président Diomaye Faye en Casamance, la CEDEAO et les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026...

TOURNEE ECONOMIQUE EN CASAMENCE, ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES ET RELANCE ECONOMIQUE

Revenant sur la tournée économique qu'il a effectuée, du 20 au 25 décembre, en Casamance notamment dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a relevé que visite a permis d'évaluer l'état d'exécution des projets publics et d'accélérer la mise en place du Pôle-territoire Casamance. Le président de la République a insisté sur le suivi rigoureux du calendrier d'exécution du Plan Diomaye pour la Casamance, réaffirmant son engagement en faveur de la paix durable, du désenclavement et de la relance des secteurs agricole, industriel et touristique, informe le communiqué du Conseil des ministres.

Sur le plan économique, le Chef de l'État s'est félicité du vote de la loi de finances 2026 par l'Assemblée nationale, saluant la qualité des débats parlementaires. Il a demandé au Gouvernement de veiller au démarrage effectif de l'exécution budgétaire, dès le 2 janvier 2026. Dès lors, il a appelé à l'intensification de l'assainissement des finances publiques et à l'accélération de la relance économique à travers le Programme de redressement économique et social.

JOJ DAKAR 2026 ET SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA JOURNEE NATIONALE DE LA DIASPORA

Concernant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Président de la République a instruit le Gouvernement d'assurer un suivi permanent de la réalisation des infrastructures sportives, de renforcer les dispositifs sécuritaires et de garantir une préparation optimale des athlètes sénégalais. Il a également demandé l'organisation mensuelle de réunions interministérielles de suivi.

Abordant la question de la Diaspora, le Chef de l'État a annoncé le lancement effectif du suivi des recommandations issues de la première Journée nationale de la Diaspora, tenue le 17 décembre 2025. Il a instruit le Gouvernement de prendre en charge les doléances des Sénégalais de l'extérieur à travers le déploiement diligent du Programme spécial d'Accompagnement de la Diaspora.

Le président de la République est aussi revenu la désignation du Sénégal pour assurer, à partir de 2026, la présidence de la Commission de la CEDEAO, l'inauguration de l'usine d'assemblage de véhicules militaires tactiques, la remise du drapeau national à l'équipe nationale de football en partance pour la CAN 2025 et la cérémonie annuelle de réception des dignitaires dans les Ordres nationaux.

ADOPTION D'UN PROJET DE LOI PORTANT SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE L'ANNEE 2025

Auparavant, à l'entame de sa communication, il a adressé ses félicitations et ses meilleurs voeux à la communauté chrétienne à l'occasion de la célébration de Noël, formulant des prières pour un Sénégal de paix, de solidarité et de prospérité.

Au titre des textes législatifs et règlementaires, le Conseil a examiné et adopté : «le projet de loi portant statut des officiers sous contrat» et «le projet de loi portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025».