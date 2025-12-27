Sénégal: Touba - Lancement des travaux de drainage des eaux pluviales - 15 milliards pour renforcer la résilience des populations face aux inondations

27 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La ville religieuse de Touba est devenue, particulièrement ces trois derniers hivernages, l'un des principaux épicentres des inondations au Sénégal. Dans le cadre de la prévention et la gestion de ce phénomène, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, «procédera au lancement officiel des travaux de drainage des eaux pluviales à Touba», ce samedi 27 décembre 2025.

Selon une note reçu à la Rédaction de Sud Quotidien, ce programme est «financés par l'État du Sénégal à hauteur de 15 milliards FCFA, dans le cadre de la #VisionSénégal2050». Il a pour objectif général de «renforcer la résilience des populations de Touba grâce à un système de drainage gravitaire vers la vallée du Sine, garantissant une meilleure gestion et valorisation des eaux pluviales, en intégrant des solutions basées sur la nature et favorisant l'économie circulaire, ayant un impact direct sur les conditions de vie de nos concitoyens».

La même source précise que les objectifs spécifiques du projet consistent à «lutter contre les inondations ; améliorer l'assainissement pluvial dans tous les quartiers ; promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène ; résoudre les problèmes liés à la stagnation des eaux ; sécuriser les populations en protégeant les habitations;

- lutter contre la prolifération des maladies infectieuses ; réduire les pertes économiques liées aux inondations», lit-on dans le texte qui liste les quartiers concernés à savoir Guédé, Darou Minane, Keur Niang, Nguiranène, Mame Diarra, Gouye Ziar, Kawsara Fall, Féto et Firda.

