Sénégal: Pape Thiaw, entraineur Sénégal - « Bien préparé et armé pour aller chercher cette victoire »

« Des footballeurs jouent, mais les hommes gagnent et nous avons des hommes », dixit Pape Thiaw. Face à la presse, le sélectionneur des Lions a soutenu que son équipe ne commettra les mêmes erreurs que lors du fameux match du 10 septembre 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa. Au contraire, la bande à Kalidou Koulibaly sera armée pour aller chercher la victoire face à la Rd Congo au Grand Stade de Tanger, ce soir. Morceaux choisis...

« Comme on dit, c'est les footballeurs qui les jouent, mais c'est les hommes qui gagnent les matchs. Et nous, on en a des hommes pour le faire.

Préparation de ce match

Pour nous, tous les matchs sont importants. Que ce soit le match de demain (ce soir, Ndlr) ou le match passé (le 10 septembre Ndlr) ou les matchs qui vont venir. On les prépare bien, comme on prépare toutes les autres équipes. On sait que face au République démocratique du Congo, ça sera une belle opposition, ça sera un match difficile qui nous attend. Donc, on est bien préparé et armé pour aller chercher cette victoire.

Remontada des éliminatoires du mondial 2026

C'est vrai que ce match a pris fin sur une belle victoire du Sénégal. Sur une remontada, comme on le dit dans le jargon footballistique. Mais, ce sont deux matchs dans deux compétitions différentes. Dans cette CAN, nous allons le prendre match par match. On verra ce qui se passera demain (aujourd'hui). La RDC est une équipe qui a beaucoup progressé par rapport au dernier match à Kinshasa. C'est à nous de mettre les choses qu'on avait mises en avant et aussi rajouter des choses pour aller les déstabiliser. Nous voulons aussi éviter ce qui s'y était passé (mené 2-0) et surtout prendre les devants le plus rapidement possible.

Rivalité est née en septembre entre le Sénégal et la RDC ?

Vu que ce sont deux grosses équipes, c'est normal qu'il y ait cette rivalité. Le statut du Sénégal fait que tous ses matchs sont des derbies. Certains pensent que ce match c'est la finale de la poule, pour moi la finale c'est pour le 18 janvier 2026. Mais pour l'atteindre, on devra passer par ce match, essayer de confirmer notre statut et gagner.

Prêt pour le duel physique qui fait la réputation de la RDC

C'est sûr qu'on sait qu'ils ont des arguments physiques. Mais, chaque équipe a ses caractéristiques. Nous allons rester sur les nôtres, garder notre principe de jeu et essayer de leur faire plus mal que lors de la confrontation au stade des Martyrs.

Clé du match

Il y en aura beaucoup. Il faudra de la patience et surtout de la détermination. Comme on dit, c'est les footballeurs qui les jouent, mais c'est les hommes qui gagnent les matchs. Et nous, on en a des hommes pour le faire.

Gestion de la concurrence et turnover

La concurrence est normale dans le football, et les joueurs sont prêts pour ça. Quand elle est saine, c'est magnifique. Et dans cette équipe, la concurrence est saine. Chacun d'eux donne le meilleur de lui-même dès qu'il est sur le terrain. Après, c'est à moi de voir dans chaque match, quel joueur est le plus adéquat à faire ce match ou pas.

Est-ce que le Sénégal pourrait se contenter d'un match nul ?

On est encore dans les phases de groupe, on verra. C'est sûr qu'on est animé par la gagne de tous nos matchs. Après, si on doit prendre un point, on le prendra et on gardera la tête du groupe. Mais on préfère faire le job et aller chercher les 3 points.

La RDC a réussi à mettre trois buts au Sénégal en deux matchs. Est-ce qu'il a eu un travail spécifique qui a été mis en place pour pallier à cela ?

Je signerai toute suite pour les mêmes scénarios. Parce qu'on a gagné à la fin. Ils nous ont mis trois buts en deux matchs, combien de but ont-ils encaissé face à nous ? Ma philosophie c'est de marquer plus de but que l'adversaire. C'est sûr que ne pas en prendre, c'est toujours bien. On travaille dans ce sens ».