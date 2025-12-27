Ethiopie: Éthiopie numérique 2030 » - Un industriel indien voit une occasion majeure d'accélérer le développement du commerce

Addis-Abeba — Le directeur général d'un groupe industriel indien a exprimé son soutien au vaste programme de transformation numérique engagé par l'Éthiopie, estimant qu'il s'agit d'un tournant majeur susceptible d'accélérer le développement national et de poser les bases d'une économie numérique plus transparente et orientée vers les citoyens.

Dans un entretien accordé à l'ENA, Bhavesh Chandaria, directeur général d'Ethiopian Steel PLC, a déclaré que l'Éthiopie dispose d'une occasion unique de s'appuyer sur les meilleures expériences internationales et de « sauter des étapes » en adoptant directement les technologies de pointe.

Selon lui, l'un des principaux avantages du pays réside précisément dans son entrée relativement tardive dans le numérique, ce qui lui permet d'éviter certains écueils rencontrés ailleurs.

Chandaria a souligné que, avec plus de 70 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles et une population dont près de 70 % a moins de 30 ans, l'Éthiopie possède les atouts démographiques nécessaires pour concrétiser la vision portée par la stratégie « Éthiopie numérique 2030 ».

Il a insisté sur l'importance de mobiliser les jeunes talents, les industries créatives numériques et l'analyse des données sportives afin de valoriser la culture éthiopienne à l'échelle mondiale et d'améliorer la productivité économique.

L'industriel a également mis en avant les perspectives offertes par la transformation numérique dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la modernisation du cadastre et les systèmes de prévision météorologique, essentiels pour une meilleure planification et une gestion efficace des ressources.

Reconnaissant les défis liés au changement, il a néanmoins affirmé que la numérisation peut contribuer à la décentralisation du pouvoir, au renforcement de la redevabilité et à l'édification d'un État plus efficace, à la hauteur des aspirations de la population éthiopienne.

Chandaria a par ailleurs estimé qu'une transition numérique réussie ne repose pas uniquement sur les technologies et les infrastructures, mais nécessite une transformation profonde des modes de gouvernance, de la culture institutionnelle et des mécanismes de prestation des services publics.

Enfin, il a souligné que la numérisation a le potentiel de renforcer l'autonomie des citoyens, ajoutant que l'intelligence artificielle et les outils numériques favorisent ceux qui savent les utiliser de manière stratégique.

Abordant les réformes financières et commerciales, il a recommandé à l'Éthiopie de s'inspirer de solutions innovantes telles que l'interface de paiement unifiée (UPI) de l'Inde, qui relie l'identité numérique, les numéros de téléphone mobile et les comptes bancaires, afin d'améliorer la traçabilité des transactions et de stimuler l'émergence de nouvelles plateformes numériques.