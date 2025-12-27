Ethiopie: Le pay vise à accroître ses exportations de café vers le marché chinois

27 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Une conférence majeure de promotion commerciale est en cours dans la province chinoise du Hunan, visant à renforcer la présence du café de spécialité éthiopien sur le vaste marché chinois.

Organisé dans la ville de Zhuzhou, l'événement ambitionne de faire connaître les arômes distinctifs du café éthiopien à plus de 700 000 consommateurs, mettant en valeur la diversité et la qualité reconnue de cette production.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique croissante des échanges commerciaux entre l'Éthiopie et la Chine, cette dernière figurant désormais parmi les principaux marchés d'exportation du café éthiopien.

Au cours des cinq dernières années, la Chine a enregistré une progression notable dans ses importations de café éthiopien, passant de la 33e à la 4e place parmi les pays importateurs.

La conférence, organisée sous l'égide du Comité d'amitié éthio-chinois, cherche à capitaliser sur cette tendance favorable et à élargir davantage les débouchés commerciaux.

Plusieurs hauts responsables chinois, dont le maire de Zhuzhou, participent à l'événement, témoignant de l'importance accordée au renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

La délégation éthiopienne comprend notamment Tefera Derbew, ambassadeur d'Éthiopie en Chine ; Ifa Muleta, ministre d'État à l'Agriculture ; Tesfahun Gobezay, ministre d'État chargé des Services de communication gouvernementaux ; ainsi qu'Adugna Debela, directeur général de l'Autorité du café et du thé. Ils sont accompagnés de responsables régionaux et de représentants du secteur du café.

Cette stratégie d'expansion du marché s'appuie sur les résultats encourageants de l'année précédente, au cours de laquelle l'Éthiopie a exporté plus de 35 000 tonnes de café vers la Chine.

La campagne de promotion actuellement menée dans le Hunan est ainsi perçue comme un levier stratégique pour consolider les relations commerciales bilatérales et assurer que le café éthiopien conserve une place de choix auprès des consommateurs chinois.

