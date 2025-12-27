Ethiopie: Le partenariat entre le pays et l'Inde connaît une nouvelle dynamique grâce à des accords historiques - Ambassadeur Rai

Addis-Abeba — Les relations historiques entre l'Éthiopie et l'Inde ont franchi une nouvelle étape avec leur élévation officielle au statut de partenariat stratégique, soutenu par des accords concrets, a déclaré l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, dans un entretien accordé à l'ENA.

Selon le diplomate, ces accords couvrent plusieurs domaines prioritaires, notamment le commerce, la santé, la technologie, l'énergie et la culture, reflétant la profondeur et la diversité de la coopération entre les deux pays.

Rai a expliqué que les récentes rencontres de haut niveau entre les dirigeants éthiopiens et indiens ont permis de mettre en place des mécanismes de collaboration essentiels, de stimuler l'intégration économique de l'Éthiopie et de renforcer sa position en tant que centre émergent de la transformation numérique sur le continent africain.

Il a rappelé, à cet égard, l'entretien stratégique entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et son homologue indien Narendra Modi, tenu à l'occasion de la visite officielle historique de ce dernier en Éthiopie la semaine dernière.

L'ambassadeur a décrit les relations bilatérales comme un « partenariat naturel », fondé sur des intérêts communs et adapté aux mutations du contexte mondial.

Il a souligné que cette coopération repose sur un engagement partagé en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

« Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant qui apporte une contribution tangible à la communauté internationale », a-t-il affirmé.

Abordant les réformes du secteur financier éthiopien, Rai a indiqué que l'Inde soutient la modernisation du système bancaire à travers des solutions de technologies financières numériques.

Ces réformes facilitent l'inclusion financière, permettant à un plus grand nombre de citoyens d'accéder à l'épargne, au crédit et à des opportunités d'investissement.

Parmi les avancées majeures figure un accord de coopération douanière, aligné sur les efforts de l'Éthiopie en vue de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et de son engagement accru au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine.

L'Inde, a-t-il précisé, s'engage à accompagner l'Éthiopie dans la mise en place de systèmes douaniers modernes et performants afin de renforcer sa compétitivité commerciale.

La coopération sanitaire connaît également des progrès significatifs, notamment dans le développement des infrastructures et l'amélioration des normes de qualité.

L'Éthiopie prévoit ainsi d'adopter la Pharmacopée indienne comme référence pour la production et la réglementation des médicaments, une mesure qui contribuera à réduire les coûts et à garantir un approvisionnement fiable en produits pharmaceutiques de qualité.

Par ailleurs, l'Inde fournit des équipements médicaux avancés à l'hôpital Gandhi Memorial d'Addis-Abeba, en particulier pour améliorer les services de santé maternelle et infantile, tout en soutenant des programmes de formation et d'échanges professionnels.

La coopération environnementale et agricole occupe une place importante dans le cadre de l'Alliance solaire internationale, qui appuie l'initiative éthiopienne « Empreinte verte ».

À ce titre, plus de 2 000 pompes solaires seront mises à la disposition des agriculteurs afin d'améliorer l'irrigation et la productivité agricole.

L'éducation et le renforcement des compétences demeurent également au coeur du partenariat. L'ambassadeur a indiqué que l'Inde continue d'élargir son programme de bourses à destination des professionnels éthiopiens, favorisant le développement de compétences dans de nombreux secteurs.

Selon lui, ces bénéficiaires contribuent ensuite à la création d'emplois, à l'entrepreneuriat et à l'essor des start-ups et des technologies de l'information.

Les échanges culturels et humains s'intensifient également. Ethiopian Airlines assure désormais plus de 40 vols par semaine vers l'Inde, tandis que le Centre culturel éthiopien de New Delhi a repris ses activités.

Rai a souligné que les voyageurs découvrent dès l'embarquement la richesse culturelle de l'Éthiopie à travers ses traditions vestimentaires et culinaires.

Il a ajouté que la culture et le cinéma indiens jouissent d'une popularité croissante en Éthiopie, portée par des événements culturels, des restaurants et des cours de langue organisés par l'ambassade de l'Inde.

Enfin, l'ambassadeur a qualifié la récente visite du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie de moment charnière, ayant accéléré le dialogue bilatéral et transformé les relations entre les deux pays en une alliance stratégique fondée sur le respect mutuel et des ambitions communes.

Pour l'avenir, il a indiqué que l'Éthiopie et l'Inde travaillent à l'élaboration d'une feuille de route globale axée sur les technologies émergentes et le renforcement de la coopération en matière de maintien de la paix à l'échelle mondiale, affirmant que « le potentiel de ce partenariat est considérable et que la volonté de l'approfondir demeure ferme ».