Ile Maurice: «Good Council», la bonne affaire d'Arveen Nagadoo

Vainqueur de la PhoenixBev Maiden Cup 2025, Good Council a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du turf mauricien. Ce coursier, produit de Oratoria et Madame Justice, incarne à lui seul la persévérance, la foi et la récompense d'un long travail mené dans l'ombre.

Good Council a débuté sa carrière en Afrique du Sud en 2022. Avant son arrivée à Maurice, il comptait 5 victoires et 6 placés en 27 sorties, un bilan plutôt solide pour un cheval reconnu pour son endurance. Acquis pour 150 000 rands (environ Rs 415 000), par le jeune entraîneur Arveen Nagadoo et quelques propriétaires sud-africains, dont Dayalan Chinsammy.

Lors d'un entretien, Arveen Nagadoo nous a confié que son ambition de remporter un jour la Maiden Cup remonte à juin 2022, avant même qu'il n'obtienne sa licence d'entraîneur. Le véritable déclic survient à l'hippodrome de Vaal, lorsque Good Council signe sa première victoire sur 2 000 m, sous la selle de Ryan Munger, s'imposant avec autorité devant Flag Bearer par 8,25 longueurs. Ce jour-là, l'entraîneur comprend qu'il tient un véritable stayer, une intuition qui se confirmera avec le temps.

Good Council compte aujourd'hui deux victoires sur 2 400 m, dont une en Afrique du Sud et la plus prestigieuse de toutes : la Maiden Cup. Mais avant d'atteindre ce sommet, le parcours du cheval n'a pas été sans embûches.

Pour sa première sortie au Champ-de-Mars, lors de la Duchess of York Cup, il a terminé deuxième derrière Wolf Mountain, le coursier de l'écurie Paul Foo Kune. S'ensuivent par la suite quatre placés consécutifs en autant de sorties, une série qui lui vaudra certaines critiques, qui le qualifient de simple «cheval placé». Des commentaires auxquels son palefrenier, Christopher François, plus connu sous le nom de Rasta, n'a jamais prêté attention. Fidèle et convaincu, il n'a jamais cessé de croire en son protégé.

Décrit comme un cheval à la fois calme et caractériel, Good Council est chouchouté au quotidien par son palefrenier. Ce dernier nous a fait part que ce cheval n'apprécie pas la présence des visiteurs dans son box et aime être au calme, des signes qui témoignent de sa forte personnalité.

Sa victoire dans la Maiden Cup a ravi son entourage. Pour Arveen Nagadoo, la fierté est immense : aligner son premier partant dans le Ruban Bleu et le voir triompher relève du rêve éveillé. Sa préparation avait débuté deux mois avant l'échéance, avec une stratégie claire : diriger les opérations. Une mission parfaitement exécutée par le jockey sud-africain Raymond Danielson, qui a mené la course de bout en bout, rendant Good Council irrattrapable. Générateur de Rs 1 077 700 de gains, Good Council n'est plus un cheval de promesses. Il est désormais une légende du Champ-de-Mars.