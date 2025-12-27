Ile Maurice: La prudence est de mise après 920 cas en six jours

La vague de chaleur qui s'installe en cette fin d'année s'accompagne d'une alerte sanitaire. Entre les 15 et 21 décembre 2025, 920 cas de gastro-entérite ont été enregistrés à travers le pays, selon l'Acting Director of Health Services and Public Health, Fazil Khodabocus. Un chiffre jugé préoccupant, qui incite les autorités à rappeler les règles essentielles de prévention, en particulier en période de fortes températures.

Le Dr Khodabocus souligne que la chaleur favorise la prolifération des bactéries responsables des intoxications alimentaires. Certains aliments sont ainsi considérés à haut risque, notamment les produits laitiers, les viandes, les volailles et les oeufs. «Avec ces températures élevées, les aliments peuvent se détériorer rapidement s'ils ne sont pas conservés et manipulés correctement», prévient la direction de la santé publique.

Les recommandations sont de privilégier des repas fraîchement cuisinés ou préparés et éviter de consommer des plats ayant traîné trop longtemps à température ambiante. Les autorités insistent sur une règle simple, mais cruciale, comme ne pas laisser les aliments plus de deux heures à l'air libre, au risque de les voir se contaminer. Lors des barbecues, très prisés en cette période festive, il est impératif de bien cuire les viandes, afin d'éliminer tout germe potentiellement dangereux.

Autre point de vigilance : la protection des aliments des insectes, vecteurs fréquents de contamination. «C'est souvent ainsi que surviennent les cas de food poisoning et d'intoxications, qui peuvent entraîner de nombreuses complications», rappelle le Dr Khodabocus.

L'hygiène de l'eau et des mains demeure également au coeur des mesures préventives. Il est recommandé de faire bouillir l'eau avant de la consommer, surtout en cas de doute sur sa qualité, et de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Les fruits et légumes doivent être soigneusement lavés avant consommation ou cuisson. Les autorités mettent aussi en garde contre une pratique courante mais risquée : celle de «ramasser et consommer des fruits tombés à terre», qui sont susceptibles d'être contaminés.

Enfin, en cas de symptômes de gastroentérite comme diarrhées, vomissements, douleurs abdominales ou fièvre, les personnes concernées sont invitées à consulter rapidement un centre de santé afin de recevoir des soins appropriés et d'éviter toute aggravation. Face à cette hausse des cas, la prudence et le respect des règles d'hygiène restent les meilleurs alliés de la population.