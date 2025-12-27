Afrique: Derby - Gros contentieux et rivalité...

Le choc entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun comptant pour la 2e journée du groupe F de la Can 2025 promet de se jouer dans une ambiance très chaude. Les déclarations de part et d'autre sur fond de contentieux et d'une rivalité toujours très forte entre les deux tourtereaux « ennemis » en disent long.

Depuis le coup d'envoi de la Can, les deux camps n'attendent que ce moment. « Il n'y aura pas match. Dans cette relation, on sait qui est la femme... », déclarait le président des supporters des Lions Indomptables depuis l'aéroport de Casablanca, le 22 décembre 2025. Nous étions en transit pour Marrakech et eux, pour Agadir. Ils étaient une trentaine de supporters, mais il avait dit qu'une bonne centaine d'autres camerounais devaient arriver pour ce match contre la Côte d'Ivoire, à Marrakech.

On pensait que les changements brusques opérés à la tête de l'encadrement technique des Lions Indomptables et la rupture au sein de la tanière allaient un peu faire tomber l'intérêt autour du choc entre les deux pays. Que nenni !

C'est mal connaître la rancune tenace des Camerounais qui entretiennent cette saine guéguerre. Une rivalité qui date des années 1970. Depuis Khartoum, au Soudan, où les Camerounais avaient battu les Ivoiriens (3-2). Depuis, plusieurs matchs ont opposé les Éléphants aux Lions Indomptables. Sur 16 confrontations, la Côte d'Ivoire a pris le dessus 5 fois et neutralisé les Lions à 3 reprises. Tout le reste a été gagné par le Cameroun.

Il y a trois ans, lors des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, la lutte pour le dernier ticket se disputait entre les deux équipes. Après un cinglant (2-1) au stade d'Ebimpé (doublé de Sébastien Haller), les Ivoiriens ont perdu de justesse la face (0-1) au stade Japoma, à Douala.

C'est que les Camerounais sont provocateurs et rancuniers. En 2006, dans un duel à distance pour rallier la Coupe du monde en Allemagne, c'est la Côte d'Ivoire qui avait obtenu le ticket, profitant d'une victoire de l'Égypte. Et puis, pour soulever sa deuxième Coupe d'Afrique des nations, en 2015, en Guinée équatoriale, les Éléphants, avec un Max-Alain Gradel très remonté, avaient éliminé les Lions au stade de Malabo (1-0), dans le groupe D.

Quand Rigobert Song jette de l'huile sur le feu

Le grand stade de Marrakech va tout de même bouillir de ferveur pour la réception de la « belle-famille ». Les deux nations qui ont gagné, en tout, huit Can vont sûrement régaler les spectateurs.

Une victoire suffira au vainqueur pour se positionner seul en tête du groupe F. Et Dieu seul sait combien gagner un tel match de rivalité est crucial. Cela procure une immense satisfaction psychologique et renforce le lien émotionnel avec les supporters.

Dans une adresse aux Lions indomptables, l'ancien capitaine et ancien sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a salué la force de caractère des joueurs camerounais qui ont battu les Gabonais lors de la première journée du groupe F, à Agadir.

« La force des Lions indomptables a toujours résidé dans le mental (LE HEMLE), leur détermination inébranlable et leur esprit de corps. C'est avec cette force intérieure que nous avons toujours su surmonter les défis et écrire les plus belles pages de notre histoire », écrivait Song, fier d'avoir retrouvé l'esprit combatif des Camerounais avant d'affronter les Ivoiriens. Un appel aux supporters à faire bloc autour de leurs Lions.

Contre les Panthères du Gabon, en effet, on a vu des Lions vraiment indomptables. Des joueurs camerounais qui compensaient leurs défauts physiques par un engagement à toute épreuve. Samuel Eto'o Fils a dû chauffer à blanc les tympans des jeunes loups camerounais. Et les Ivoiriens le savent. C'est pourquoi ils se sont préparés en conséquence. Dimanche, tout va se jouer au mental.

L'histoire des confrontations

6 février 1970, Karthoum (Can)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 3-2

10 mars 1984, Abidjan (Can)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 2-0

17 mars 1986, Le Caire (Can)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 1-0

17 février 1992, Sénégal (Can)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 0-0 (1 tab 3)

30 novembre 1995, Libreville (amical)

Côte d'Ivoire-Cameroun : 2-1

2 janvier 2000, Ghana (Can)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 3-0

25 janvier 2002, Sikasso (Can Mali)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 1-0

11 février 2003, Châteauroux (France), amical

Côte d'Ivoire-Cameroun : 3-0

4 juillet 2004, Yaoundé (éliminatoire Mondial)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 2-0

4 septembre 2005, éliminatoires Mondial

Côte d'Ivoire-Cameroun : 2-3

4 février 2006 (Can)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 1-1 (11 tab 12)

10 septembre 2014 (éliminatoires Can)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 4-1

19 novembre 2014 (éliminatoires Can)

Côte d'Ivoire-Cameroun : 0-0

28 janvier 2015, Malabo (Can)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 0-1

6 septembre 2021, Abidjan (éliminatoires Mondial)

Côte d'Ivoire-Cameroun : 2-1

16 novembre 2021, Douala (éliminatoires Mondial)

Cameroun-Côte d'Ivoire : 1-0