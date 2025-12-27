Afrique: Côte d'Ivoire-Cameroun/Éléphants - Mettez fin au vacarme !

La Côte d'Ivoire joue sa qualification pour le deuxième tour, ce dimanche, face au Cameroun.

Ce dimanche, à partir de 19h, les projecteurs seront braqués sur le grand stade de Marrakech. Les Éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, y reçoivent les Lions indomptables du Cameroun, dans le cadre de la deuxième journée des rencontres du groupe F de la 35e Can de la Caf.

Cette affiche majeure, teintée d'une rivalité historique, va sûrement dessiner le contour du tableau à élimination directe de cette édition 2025.

Emerse Faé et ses Pachydermes savent qu'ils doivent triompher des Lions indomptables pour trois raisons. D'abord, parce qu'ils sont les champions; ensuite, parce que ce match est un derby et, enfin, parce qu'ils doivent terminer en tête de ce groupe F. Ce qui leur donnera une position idéale en vue du prochain tour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Soyez tranquilles, nous avons minutieusement préparé cette rencontre... », rassure le sélectionneur national, Emerse Faé.

Après avoir célébré Noël avec un buffet festif, les Éléphants n'ont pas traîné. Ils ont repris le chemin de l'entraînement le lendemain. Le staff technique et les joueurs ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont visionné et analysé en détail le jeu camerounais. L'analyse, selon des indiscrétions, était basée sur les données collectées par les analystes envoyés à Agadir pour étudier leurs prochains adversaires.

Les Éléphants ont eu une séance d'entraînement, hier et une autre est programmée ce samedi, à 19 h, au stade Laarbi Ben Emberek.

Dans l'ensemble, ce sont des Éléphants déterminés et prêts à faire honneur au drapeau ivoirien que nous avons observés. « Si nous sommes solidaires et appliqués sur le terrain, cette équipe du Cameroun ne pourra pas nous prendre à défaut. Nous avons le talent et la volonté pour aller jusqu'au bout de cette Can, au Maroc », promet Yan Diomandé, l'autre pépite des Éléphants.