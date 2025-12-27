Cote d'Ivoire: Législatives à Koumassi - Une grande caravane du Pdci-Rda et du FPI met un terme à la campagne

La commune de Koumassi a connu une effervescence exceptionnelle avec le passage de la grande caravane des candidats du Pdci-Rda et du Fpi, à savoir Bello Brou Fatima, Gbané Anzoumana (Pdci-Rda) et Sanogo Djakaridja du Fpi, le jeudi 25 décembre 2025, pour mettre un terme à la campagne des législatives 2025.

Démarrée à la permanence du Pdci-Rda au carrefour Kima Émile, la caravane a parcouru les principales artères de la commune, reliant carrefours, marchés, cités et zones populaires. Des 147 logements à Aklomiabla jusqu'à Tranchivoire, en passant par Camp commando, Campement et Sopim, les candidats sont allés à la rencontre des populations. Tout au long du parcours, l'ambiance était festive.

Les populations, sorties en grand nombre, ont réservé un accueil enthousiaste aux candidats, traduisant ainsi leur intérêt pour cette démarche de proximité. Des échanges directs ont permis aux habitants d'exprimer leurs attentes. Quant aux candidats, ils ont réaffirmé leur engagement à défendre leurs préoccupations à l'Assemblée nationale.

Cette grande caravane s'inscrit comme un temps fort de la campagne électorale à Koumassi. Elle a permis non seulement de mobiliser les électeurs, mais aussi de rappeler l'importance de la participation citoyenne au vote comme acte fondamental de la démocratie.

En sillonnant tous les quartiers sans distinction, les candidats du Pdci-Rda et du Fpi ont voulu adresser un message clair : Koumassi compte et chaque voix compte.

Une démarche saluée par les populations, qui ont promis de se rendre massivement aux urnes le samedi 27 décembre 2025, afin d'accomplir leur devoir citoyen.

La caravane s'est achevée à la permanence du Pdci-Rda de Koumassi, dans une ambiance de confiance et d'espoir, confirmant que la bataille électorale se joue avant tout sur le terrain, au contact des citoyens.