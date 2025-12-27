Maroc: L'AMMC appelle à la vigilance du public

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) met en garde le public et les investisseurs contre l'exercice non autorisé de l'activité de conseil en investissement financier et la recrudescence des plateformes de trading frauduleuses.

Facilitées par les réseaux sociaux, ces pratiques exposent les épargnants à des risques et peuvent porter atteinte à l'intégrité du marché, explique l'AMMC dans un communiqué.

Diffusion croissante de conseils en investissement sans autorisation

Relevant la multiplication de recommandations d'achat ou de vente d'actions circulant en ligne ou sur des groupes privés de messagerie, l'AMMC précise que ces recommandations, d'apparence bienveillantes, pourraient constituer un exercice non autorisé de l'activité de conseil en investissement financier, une activité régie par la loi n°19.141 qui prévoit l'obtention d'une autorisation préalable sous forme d'un enregistrement auprès de l'Autorité.

Cet enregistrement est essentiel car il s'accompagne d'une réglementation stricte qui vise à garantir la protection des investisseurs, souligne la même source.

Et de noter que cette autorisation est construite autour d'un certain nombre de garde-fous dont notamment l'honorabilité du conseiller, sa compétence professionnelle et la prévention des conflits d'intérêts, rapporte la MAP.

Ces recommandations peuvent également dissimuler des intentions manipulatrices, en particulier la technique dite de la bouilloire (ou pump and dump), consistant à pousser le public à acheter un titre avant que l'initiateur de la recommandation d'achat ne le cède afin d'en tirer profit.

Prolifération de plateformes de trading à caractère frauduleux

Par ailleurs, l'AMMC attire l'attention du public sur la prolifération de plateformes de trading potentiellement frauduleuses. Ces plateformes se présentent sous des apparences professionnelles, promettant des gains rapides et élevés et dans certains cas, peuvent recourir à l'usurpation d'identité des professionnels du marché dans l'objectif de gagner la confiance des investisseurs.

Leur fonctionnement suit un schéma récurrent : publicités mensongères, incitation à un premier dépôt, affichage de gains fictifs destinés à pousser les victimes à investir davantage, blocage des retraits, puis disparition totale de la plateforme.

Et de rappeler que certaines plateformes de trading (or, devises, etc.) ne relèvent pas du contrôle de l'AMMC et que la répression des escroqueries de ce type ressort du droit commun.

Sanctions encourues

L'AMMC rappelle que l'exercice non autorisé de l'activité de conseil en investissement ou la diffusion d'informations financières fausses ou trompeuses exposent leurs auteurs à des sanctions pénales incluant des peines d'emprisonnement et des amendes.

La vigilance, première protection de l'investisseur

La première protection de l'investisseur demeure sa capacité à s'informer et à vérifier la fiabilité des sources qu'il consulte, insiste l'AMMC, invitant le public à rester vigilant face aux promesses de gains élevés, à vérifier l'identité de ses interlocuteurs, à se méfier des conseils circulant, notamment sur les groupes privés de messagerie, et à consulter la liste officielle des conseillers en investissement financier disponible sur le site de l'Autorité.

Pour soutenir ses efforts de prévention, l'AMMC prévoit un dispositif digital de sensibilisation dédié à la lutte contre les escroqueries d'investissement. Elle rappelle par ailleurs que le portail d'éducation financière "Le marché des capitaux pour tous" est mis à la disposition du public pour mieux comprendre le fonctionnement du marché des capitaux et les différents concepts liés à l'investissement en instruments financiers.