Congo-Brazzaville: Football congolais - Le Premier ministre appelle à la responsabilité collective

Le constat est sans appel : le sport congolais, en particulier le football, traverse une crise profonde. Résultats décevants, compétitions mal organisées, infrastructures sous-exploitées ou décriées. La grogne populaire enfle et les critiques envers certaines personnalités. Lors de la dernière quinzaine du gouvernement, le Premier ministre a indiqué que cette lecture qui consiste à attaquer le gouvernement est réductrice et contre productive.

Face aux contreperformances répétées du football congolais, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso brise le silence et invite à un débat dépassionné fondé sur la transparence, la responsabilité partagée et des réformes structurelles.

Anatole Collinet Makosso rejette la personnalisation du débat et rappelle que l'État n'a jamais interféré dans la gestion des fédérations sportives. « Les fédérations dont la Fécofoot travaillent en toute autonomie », a-t-il affirmé, soulignant que le rôle du gouvernement est avant tout de réguler, de veiller et d'investir dans les infrastructures, tout en répondant devant le peuple.

Le Premier ministre pointe un paradoxe : lorsque les performances sportives sont médiocres, l'État est mis en cause ; mais dès qu'il tente d'exercer un droit de regard, la non-ingérence est brandie. Or, a-t-il rappelé, le gouvernement demeure responsable lorsque des compétitions internationales ne peuvent se tenir, notamment en raison des problèmes d'homologation des stades.

Des responsabilités partagées

Pour Anatole Collinet Makosso, les échecs répétés des « Diables rouges » révèlent un problème structurel. Les fédérations rencontrent des difficultés réelles, les clubs aussi, et l'État n'est pas exempt de responsabilités. Il rappelle qu'à certaines périodes, notamment entre 2012 et 2013, des ressources publiques avaient été mises à la disposition des clubs, avant que ces efforts ne s'essoufflent.

En période de crise, a-t-il insisté, toutes les parties prenantes devraient mutualiser leurs efforts dans l'intérêt supérieur du football national. Comme antidote, il propose de « repartir sur des nouvelles bases », en appliquant strictement les orientations du gouvernement inscrites dans le Code du sport et le Code d'éthique. Selon le Premier ministre, la crise actuelle de la Fécofoot trouve son origine au sein même des clubs, dans leur gouvernance, la qualité des compétitions et des championnats. Une situation qui s'est progressivement complexifiée et qui ne peut être imputée ni au ministère des Sports ni au gouvernement seul.