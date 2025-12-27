Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Avis favorable pour 29 dossiers d'agréments

27 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Sur 33 dossiers de demande d'agrément examinés lors de la 9e session ordinaire de la Commission d'agrément d'établissements privés de l'enseignement supérieur, 29 ont reçu un avis favorable soit un pourcentage 87,87%, indique le communiqué final des travaux.

Les dossiers ayant reçu un avis favorable ont obtenu des agréments de création, d'ouverture, d'extension, définitif et l'ouverture de nouveaux programmes de formation (BTS, licence, C.E.S.A et master). Dans l'ensemble, 17 dossiers de création d'établissements ont été approuvés ; six dossiers d'agrément d'ouverture ont reçu un avis favorable et deux dossiers ont obtenu l'agrément définitif de l'établissement.

Par ailleurs, toutes les demandes d'ouverture de nouveaux programmes de licence ont été validées. Aussi, les quatre demandes d'extension de sites ainsi qu'une demande d'ouverture du programme du certificat d'études supérieures en administration des entreprises ont toutes été approuvées. Cependant, sur les huit programmes de BTS examinés, aucun n'a reçu un avis favorable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son mot de clôture des travaux de cette session, la ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Edith Delphine Emmanuel, a salué le travail réalisé par la commission d'agrément. Elle a indiqué que les structures n'ayant pas obtenu un avis favorable recevront des notifications pour améliorer ce qui doit l'être.

De leur côté, les participants ont formulé une recommandation. Celle qui appelle le gouvernement à harmoniser les termes employés pour définir les types d'autorisations et d'agréments conformément aux décrets du 13 mai 1996 et celui du 23 mai 2008.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.