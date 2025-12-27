Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Avis favorable pour 29 dossiers d'agréments

Sur 33 dossiers de demande d'agrément examinés lors de la 9e session ordinaire de la Commission d'agrément d'établissements privés de l'enseignement supérieur, 29 ont reçu un avis favorable soit un pourcentage 87,87%, indique le communiqué final des travaux.

Les dossiers ayant reçu un avis favorable ont obtenu des agréments de création, d'ouverture, d'extension, définitif et l'ouverture de nouveaux programmes de formation (BTS, licence, C.E.S.A et master). Dans l'ensemble, 17 dossiers de création d'établissements ont été approuvés ; six dossiers d'agrément d'ouverture ont reçu un avis favorable et deux dossiers ont obtenu l'agrément définitif de l'établissement.

Par ailleurs, toutes les demandes d'ouverture de nouveaux programmes de licence ont été validées. Aussi, les quatre demandes d'extension de sites ainsi qu'une demande d'ouverture du programme du certificat d'études supérieures en administration des entreprises ont toutes été approuvées. Cependant, sur les huit programmes de BTS examinés, aucun n'a reçu un avis favorable.

Dans son mot de clôture des travaux de cette session, la ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Edith Delphine Emmanuel, a salué le travail réalisé par la commission d'agrément. Elle a indiqué que les structures n'ayant pas obtenu un avis favorable recevront des notifications pour améliorer ce qui doit l'être.

De leur côté, les participants ont formulé une recommandation. Celle qui appelle le gouvernement à harmoniser les termes employés pour définir les types d'autorisations et d'agréments conformément aux décrets du 13 mai 1996 et celui du 23 mai 2008.