Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Plus de 45 000 jeunes congolais seront formés en 2026

Lors de la troisième session ordinaire du comité de pilotage du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (PSIPJ), tenue le 26 décembre à Brazzaville, des avancées ont été enregistrées pour l'année 2025. Pour l'exercice 2026, ce projet financé par la Banque mondiale prévoit d'accompagner 40 000 jeunes en auto-entrepreneuriat et former 5 000 autres aux métiers porteurs.

Anciennement projet Lisungi, le PSIPJ fait face à plusieurs défis pour assurer son succès. Le premier défi concerne l'achèvement et le déploiement de l'applicatif d'un registre social unique, indispensable au suivi et à la gestion des bénéficiaires. À cela s'ajoutent le recrutement des prestataires de formation et des agences de coaching ainsi que les retards observés dans le versement des frais de transport et de nutrition des jeunes en formation. Les difficultés logistiques liées à l'approvisionnement en matériel pédagogique constituent également des obstacles à surmonter.

Ouvrant les travaux de cette troisième session, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Sylvain Lekaka, a relevé l'importance stratégique de cette rencontre pour l'avenir de la protection sociale et de l'inclusion productive des jeunes congolais. À cette occasion, le Plan de travail et le budget annuel 2026 a été adopté. Il prévoit 58 activités pour un montant global de 44 121 839 387 FCFA.

Les résultats attendus pour 2026 incluent le paiement de transferts monétaires à 2 000 ménages dans la Likouala et 10 212 ménages dans les autres départements, ainsi que la formation et l'accompagnement de 40 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans en auto-entrepreneuriat. Par ailleurs, 5000 jeunes de la même tranche d'âge bénéficieront d'une formation et d'un accompagnement en apprentissage d'un métier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Appelant à la responsabilité et à la solidarité des membres du comité de pilotage, Sylvain Lekaka a insisté sur l'importance de la synergie d'actions pour relever les défis identifiés. « Le plan de passation des marchés pour l'exercice 2026 compte au total 43 marchés, dont 15 de services de consultants, 11 de fourniture et d'équipement, 3 de travaux de génie civil et 14 autres services non liés aux consultants. C'est ensemble que nous devons progresser dans la mise en oeuvre de ce projet vital pour notre jeunesse et notre société. Je compte sur l'engagement de chacun de vous », a-t-il déclaré.

Lancé en mars dernier, le PSIPJ est structuré en six composantes, dont quatre sont actuellement actives : l'expansion du programme Lisungi pour le relèvement, le renforcement du système de protection sociale, la gestion, le suivi et évaluation du projet, ainsi que l'inclusion productive des jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans.

En 2025, 10 581 ménages ont bénéficié de transferts monétaires conditionnels pour un montant total de 1 260 795 600 FCFA. Le projet a également permis la formation de 4 926 jeunes dans plusieurs centres à travers le pays. À Brazzaville, 1358 jeunes ont suivi des formations, tandis que Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso ont également enregistré un nombre important de jeunes en apprentissage.