Sénégal: L'Etat mobilise 560 milliards de F CFA pour son 4e APE, dépassant largement l'objectif de 400 milliards (communiqué)

Dakar — Le ministère des Finances et du Budget a annoncé, vendredi, une mobilisation de 560 milliards de francs CFA à la clôture du 4e Appel public à l'épargne (APE4) de l'année en cours, un montant dépassant largement l'objectif initial de 400 milliards de FCFA.

"À l'issue de cette opération, le montant total mobilisé s'élève à 560 milliards FCFA, dépassant largement l'objectif initial de 400 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 140%", indique un communiqué de la Cellule de communication du ministère.

Cet APE4 vient ainsi parachever le cycle annuel de mobilisation des ressources domestiques conduit par l'État au cours de l'année 2025.

"Lancée dans un esprit de financement maîtrisé du développement, cette opération s'inscrit dans la continuité d'une stratégie ayant permis, tout au long de l'année, de mobiliser de manière structurée l'épargne domestique et de la diaspora afin d'accompagner l'exécution budgétaire et les priorités économiques du pays", souligne le texte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère des Finances et du Budget estime que dans un contexte économique et financier "exigeant", la clôture "avec succès" de l'APE 4 constitue "un signal fort de résilience, traduisant la confiance renouvelée des investisseurs et des citoyens dans la signature du Sénégal, malgré les défis rencontrés".

Cette forte mobilisation traduit, également, une "adhésion massive des épargnants, institutionnels comme individuels", à cette nouvelle sollicitation.

À travers cet APE, assure le communiqué, l'Etat veut promouvoir "une épargne sécurisée", orientée vers le financement des projets structurants de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

"2026 s'inscrira dans cette dynamique" de mobilisation des ressources domestiques

Le gouvernement ajoute que cette mobilisation vient aussi "conforter" la trajectoire budgétaire et financière du Sénégal, tout en renforçant la capacité de l'État à "préserver les équilibres macroéconomiques et à boucler le besoin de financement de l'année 2025".

"Elle contribue également à l'amélioration du profil d'endettement de l'État, avec des taux d'intérêt ne dépassant pas 6,95 % et une ventilation des souscriptions sur plusieurs tranches de maturité allant jusqu'à 10 ans, traduisant une mobilisation significative de ressources longues", souligne le texte.

De même, "en mobilisant, opération après opération, l'épargne domestique au cours de l'année écoulée, l'État démontre sa capacité à tenir le cap, à approfondir le marché financier régional et à élargir durablement la base des investisseurs, dans le cadre d'une gestion responsable de la dette publique", conclut le ministère des Finances et du Budget.

Saluant la "confiance des souscripteurs, citoyens, diaspora, entreprises, institutions financières et partenaires", l'Etat annonce que "l'année 2026 s'inscrira dans cette dynamique avec la poursuite des réformes et mécanismes engagés, en vue d'une trajectoire financière progressivement assainie et soutenable".