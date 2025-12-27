Sénégal: Kédougou - Une Techno foire lancée pour valoriser les produits locaux

Kédougou — La première édition de la Techno foire, une démonstration de technologies applicables à la lutte contre l'insécurité alimentaire, à la valorisation des produits locaux, s'est ouverte, vendredi, à Kédougou (sud-est), a constaté l'APS.

" A la différence d'une foire commerciale, la techno foire est un évènement original qui voit la participation active des exposants se substituer aux présentations classiques d'une foire d'exposition en mettant l'accent sur les innovations technologiques, l'esprit de créativité et la démonstration des technologies", a dit le manager principal de l'Association Kédougou encadrement et orientation du développement humain (KEOH), Dialyba Tandian.

M. Tandian s'exprimait lors du lancement de la première édition de la Techno foire présidée par l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, en présence du représentant du maire de la commune, Famakan Dembélé, et de ses partenaires.

Cette Techno foire, une initiative de l'association KEOH, en partenariat avec ActionAid Sénégal, vise à contribuer au développement de l'économie de la région, selon les organisateurs.

"Les acteurs, particulièrement les femmes, restent confrontés à de nombreux défis, dont l'accès à la terre, aux infrastructures de production, de transformation et de commercialisation ou encore aux financements et à une formation adéquate", a souligné M. Tandian.

Face à ces défis, les deux organisations développent des initiatives communautaires qui portent sur la promotion des produits locaux et des petites et moyennes entreprises locales, a-t-il dit.

Cette foire de démonstration de technologies appropriées applicables dans les zones décentralisées est une occasion pour les femmes et les partenaires de "développer des activités de plaidoyer lors des panels afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les manquements liés à la prise en charge de leurs droits politiques et économiques", a-t-il poursuivi.

L'adjoint au préfet du département de Kédougou a félicité l'association KEOH et son partenaire pour l'organisation de la Techno foire, et pour avoir surtout " fait participer activement les artisans et les femmes transformatrices".

"L'organisation de la Techno foire ici, à Kédougou, est une bonne initiative, car elle permet d'y faire participer tous les artisans et davantage de femmes transformatrices des produits et surtout de valoriser l'apport du Lycée technique industriel et minier Mamba-Guirassy pour ne pas les amener jusqu'à Foundiougne", a salué Papa Abdoulaye Mbaye.

Il a invité la population, surtout la jeunesse, à mieux s'approprier cet établissement pour vendre la destination de Kédougou qui est une région très riche en ressources minérales.

La Techno foire, prévue au terrain de basketball de la commune de Kédougou, prend fin ce dimanche.