Sénégal: Décès de la cantatrice Khar Mbaye Madiaga, une gardienne des traditions

27 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La cantatrice sénégalaise, Khar Mbaye Madiaga, chantre de la tradition lébou, est décédée, ce samedi matin à Rufisque (ouest), à l'âge de 87 ans, a annoncé à l'APS, son fils ainé Badara Fall.

"Ma mère est décédée tôt ce matin à son domicile", a-t-il dit dans un entretien téléphonique avec l'APS, précisant que l'enterrement aura lieu le même jour à 17 heures à Rufisque.

Née le 4 février 1938, cantatrice et chantre de la tradition lébou, Khar Mbaye Madiaga a été honorée le 18 juin dernier, avec la Maison des arts de Rufisque qui porte son nom.

Khar Mbaye, c'est "la voix rare, grave, rock" et des thèmes devenus une denrée rare de nos jours chez les chanteurs, avait témoigné le maire de Rufisque, Oumar Cissé.

La cantatrice de la lutte sénégalaise était fortement ancrée à Rufisque, son terroir.

