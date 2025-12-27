Afrique: CAN 2025 - Contre la RD Congo, Pape Thiaw reconduit le même onze que face au Botswana

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a reconduit, samedi, à Tanger, le même onze de départ aligné lors du match face au Botswana, pour la deuxième sortie des Lions dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, contre la République démocratique du Congo.

Fidèle à son choix de continuité, Pape Thiaw maintient son système en 4-2-3-1, avec l'objectif de décrocher une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Le onze de départ du Sénégal est composé de :

Édouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly (capitaine), Moussa Niakhaté, Krépin Diatta et Ismaïl Jakobs en défense ; Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye au milieu ; Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Ismaïla Sarr en soutien de l'attaquant de pointe, Nicolas Jackson.