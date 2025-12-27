Sénégal: Tivaouane - Arrestation à Saint-Louis du présumé meurtrier d'un ressortissant bissau-guinéen

Tivaouane — Le présumé meurtrier d'un ressortissant bissau-guinéen âgé de 28 ans, à Tivaouane (ouest), a été interpellé samedi à Saint-Louis (nord), a appris l'APS de source sécuritaire.

Le corps sans vie de la victime avait été découvert le 18 décembre dernier dans le quartier Keur Dabakh, dans la commune de Tivaouane, enfoui sous les fondations d'une maison en construction située à environ 150 mètres du domicile qu'elle partageait avec le suspect.

Ce dernier, compatriote de la victime, avait pris la fuite après les faits.

Interpellé à Saint-Louis, il a été transféré au commissariat urbain de Tivaouane, où il a été placé en garde à vue dans la soirée du 26 décembre, aux environs de 21 heures, ajoute la source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Le parquet de Tivaouane avait ordonné l'ouverture d'une enquête après la découverte du corps de la victime qui a été identifiée comme étant de nationalité bissau-guinéenne.

Selon une source policière, les accès à la maison d'habitation ainsi qu'au bâtiment en chantier étaient verrouillés, les clés étant restées sur les serrures.

Sur les lieux, les enquêteurs ont mis la main sur un coupe-coupe, des traces de sang, un bracelet ainsi que des effets vestimentaires appartenant à la victime.

Le présumé meurtrier, âgé d'environ 25 ans et s'exprimant uniquement en langue créole, était activement recherché par les forces de sécurité.