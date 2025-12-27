Sénégal: Saint-Louis - Signature d'une convention de partenariat entre le service régional de la SEN-CSU et le GIE Bok Khol Diambarou Sine

Saint-Louis — Le service régional l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) de Saint-Louis et le Groupement d'intérêt économique (GIE) Bok Khol Diambarou Sine ont signé, vendredi, une convention de partenariat, dans le but de faciliter l'accès aux soins à des femmes transformatrices.

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour nouer un partenariat fécond entre le service régional de la SEN-CSU de Saint-Louis et le GIE Bok Khol Diambarou Sine", a déclaré Rokhaya Badiane Ndao, cheffe du service régional de la Couverture sanitaire universelle de Saint-Louis.

Mme Ndao s'entretenait avec la presse en marge de la cérémonie de signature de cette convention de partenariat.

L'objectif est de faciliter l'accès aux soins aux membres de ce GIE et l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle s'est engagée à le faire surtout pour le secteur informel et le monde rural, a-t-elle assuré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Secrétaire générale du GIE Bok Khol Diambarou Sine de Saint-Louis, Madame Yaram Fall a souligné l'importance du volet Protection sociale dans le processus de révision de la Loi d'orientation.

"Dans l'élan de processus de la révision de la Loi d'orientation, il y a un volet très important qu'on appelle la Protection sociale. Assurer et renforcer la Protection sociale des femmes vivant dans le secteur de la pêche est un maillon essentiel pour renforcer leurs capacités de production", a-t-elle fait savoir.

Elle a par ailleurs indiqué que le GIE a déjà identifié les femmes les plus vulnérables qui sont au nombre de 100 pour les assister dans leur prise en charge en matière de santé.

À l'occasion de cette cérémonie, le GIE Bok Khol Diambarou Sine a remis un chèque de 351 mille francs CFA au service régional de la SEN-CSU pour assurer la prise en charge des personnes identifiées.