Congo-Brazzaville: Le parti au pouvoir PCT ouvre son congrès en vue de la présidentielle de 2026

Le Parti congolais du travail (PCT) ouvre samedi 27 décembre son sixième congrès, qui doit se tenir jusqu'au 30 décembre. Un des principaux enjeux de cette réunion de la formation au pouvoir sera, selon les organisateurs, la désignation de celui qui portera les couleurs de la formation à la prochaine élection présidentielle. Et ce, même si le PCT a toujours considéré le président Denis Sassou-Nguesso comme son « candidat naturel ».

Cette fois-ci, le congrès du PCT se tient dans les jardins Ben'tsi, dans le 5e arrondissement de Brazzaville : « En avant pour le sixième congrès ordinaire du PCT », lit-on sur les différentes banderoles affichées à travers la ville.

Selon Parfait Iloki, porte-parole du PCT, ce congrès a trois principaux objectifs, notamment. D'abord faire le point des actions menées après le congrès de 2019. Désigner ensuite le candidat du PCT au scrutin présidentiel de mars 2026, même si, de tout temps, Denis Sassou Nguesso, âgé de plus de 80 ans, est désigné comme « le candidat naturel » du PCT.

Enfin, il sera aussi question de renouveler les instances dirigeantes du parti, c'est-à-dire le bureau politique de 75 membres, ainsi que le comité central qui en comptait 727. Ces instances seront élargies ou restreintes, selon les nouveaux statuts qui seront adoptés.

Toujours d'après Parfait Iloki, 3 000 participants ont été désignés pour prendre part à ce congrès, pour un parti qui réclame au moins un million d'adhérents sur 6 millions de Congolais.