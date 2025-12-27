Afrique: CAN 2025 - Le Bénin s'offre une victoire historique face au Botswana et le droit au rêve

Pour la première fois depuis ses débuts en phase finale de CAN en 2004, le Bénin a remporté un match dans la compétition. Les Guépards ont battu le Botswana (1-0), samedi 27 décembre lors de leur deuxième match du premier tour de la CAN 2025 (groupe D). Avec trois points au compteur, ils peuvent espérer être au rendez-vous des huitièmes de finale.

La 16e tentative aura été la bonne pour le Bénin ! En quinze matches disputés à la CAN, jamais la sélection béninoise ne l'avait emporté dans le jeu et dans le temps réglementaire. Jusqu'à ce samedi, son bilan était de 10 défaites et 5 matches nuls. L'unique éclaircie remontait à un huitième de finale lors de la CAN 2019, avec un match nul face au Maroc et un succès arraché aux tirs au but.

La disette a pris fin à Rabat, au stade olympique, voisin du stade du Prince Moulay Abdellah, dans cette CAN 2025. Le Bénin a obtenu sa victoire face à un adversaire inédit pour lui : le Botswana. Une sélection qui, elle, court encore après une première vicoire dans la compétition continentale.

Roche et Mounié guident le Bénin

Après la défaite concédée par les Guépards contre la RDC (0-1) et la claque reçue par les Zèbres face au Sénégal (0-3) lors de la première journée, ce Bénin-Botswana avait des allures de petite finale avant l'heure dans le groupe D. Un match où le vainqueur pouvait se replacer dans la course à un ticket pour les huitièmes de finale au détriment de son adversaire. Pour cette rencontre cruciale, Gernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, a pu compter sur plusieurs retours : le gardien Marcel Dandjinou, le défenseur Mohamed Tijani, l'ailier Junior Oletan et l'attaquant Steve Mounié, tous absents face aux Congolais, on repris leur place dans le onze de départ.

Très vite, le capitaine Mounié a fait la différence pour les siens. Si le but d'Aiyegun Tosin d'entrée de match, sur un service de Mounié, a été refusé pour hors-jeu, il n'y a eu aucune contestation sur celui inscrit par Yohan Roche à la 28e minute. Resté aux avant-postes, le défenseur a parfaitement combiné avec Steve Mounié pour se retrouver dans la surface de réparation et tromper Goitseone Phoko sur un ballon dévié par Thatayaone Ditlhokwe. Les Zèbres auraient pu répondre du tac-au-tac, mais le coup franc de Mothusi Johnson a heurté le haut de la barre transversale à la 36e.

La porte des huitièmes entrouverte

Les Béninois, dominateurs mais pas à l'abri contre des Botswanais encore dans le coup et capables de porter la menace jusqu'aux abords de la surface de réparation, ont poussé en seconde période pour ajouter un deuxième but. Phoko a toutefois mis en échec les Guépards à plusieurs reprises, comme cette double parade devant Tamimou Ouorou après l'heure de jeu, ou cette nouvelle intervention délicate face au même Ouorou à la 70e.

Dans les dernières minutes, la défense du Bénin a su contenir les ultimes assauts botswanais, pas assez tranchants pour semer la panique dans l'arrière-garde béninoise. Les Zèbres n'auront tiré au but que cinq fois, pour une seule tentative cadrée. Avec un brin de réussite en plus, les Guépard auraient même pu corser l'addition.

En attendant le choc du jour à Tanger entre le Sénégal et la RDC, le Bénin fait une excellente opération avec cette première victoire en CAN. Rohr et ses hommes ont trois points et peuvent croire en leurs chances d'accrocher une des deux premières places du groupe D, ou une place parmi les meilleurs troisièmes à l'issue de la phase de poules. Ils défieront les Lions sénégalais le 30 décembre. Le Botswana, lui, va devoir se surpasser et prier lors de la dernière journée contre la RDC.