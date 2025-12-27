Congo-Kinshasa: L'armée affirme avoir bombardé deux embarcations rapides du M23 au port de Kadutu à Uvira

L'armée congolaise affirme avoir bombardé deux embarcations rapides (speeds boats) utilisées par les rebelles du M23, le matin du vendredi 26 décembre, sur le lac Tanganyika, au port de Kalundu, dans la ville d'Uvira, au Sud-Kivu. Selon les informations communiquées, ces embarcations transportaient des équipements militaires, dont des armes et d'autres effets en provenance du Rwanda.

Le lieutenant Reagan Kalonji, porte-parole de l'opération 2 Sud au Sud-Kivu, a confirmé à Radio Okapi, lors d'un entretien, qu'au cours d'une offensive menée ces quatre derniers jours autour d'Uvira, au moins 13 rebelles ont été capturés et 11 armes de tout calibre ont été récupérées.

L'officier précise que grâce à la « puissance de feu » des Forces armées de la République démocratique du Congo, (FARDC), les rebelles, « en débandade » , ont été contraints de délocaliser leur état-major, d'abord vers Utema près de l'ancienne base militaire MONUSCO, puis à Kiliba, à plus d'une dizaine de kilomètres du centre d'Uvira.

Il souligne qu'il ne s'agit pas d'un retrait volontaire, mais d'un retrait forcé : « Il ne s'agit pas d'un retrait volontaire, mais d'un retrait forcé sous la pression militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo », a indiqué l'officier, précisant que ces embarcations militaires entravaient la progression des forces loyalistes.

Le lieutenant Kalonji rappelle que l'armée est déterminée à chasser les rebelles hors du territoire congolais. Il appelle par ailleurs la population au calme, à rester vigilante et à continuer à faire confiance à l'armée, qui demeure déployée nuit et jour pour défendre les intérêts du pays, l'intégrité territoriale et les biens des citoyens.